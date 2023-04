C’è una sospettata per l’attentato avvenuto in un caffè di San Pietroburgo, che ha causato decine di feriti e la morte di un blogger ultrà di Putin, Vladlen Tatarsky. Si tratta di Daria Trepova. Una telecamera di sicurezza ha filmato la ragazza entrare nel locale in questione, con un pacco misterioso. La giovane sembra essere residente a Pushkin, una cittadina sita a poca distanza da San Pietroburgo. Trepova risulta essere stata arrestata in passato in quanto avrebbe partecipato ad alcune manifestazioni per la pace. Nel frattempo Mosca ha accusato Aleksej Navalny affermando che ci sarebbe lui dietro l’attentato.

Daria Trepova avrebbe portato l’esplosivo nel locale

Dalla immagini della telecamera si vede Daria Trepova portare con sé un pacco piuttosto voluminoso. Il pacco conteneva molto probabilmente il busto esplosivo regalato a Vladlen Tatarsky. Mosca si è espressa su quanto avvenuto con alcune dichiarazioni riportate da Today: “C’è Navalny dietro l’attentato”.

Comitato antiterrorismo: “Attacco pianificato da Ucraina”

Il comitato antiterrorismo russo ha reso noto di come è stato “accertato che l’atto di terrorismo commesso il 2 aprile a San Pietroburgo … è stato pianificato dai servizi speciali ucraini, che hanno reclutato agenti tra quelli che collaborano con il cosiddetto Fondo anticorruzione di Navalny”.