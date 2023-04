La 26enne Daria Trepova sarebbe ancora ricercata. In un primo momento, nella mattinata di lunedì 3 aprile, era trpelata la notizia del suo arresto, poi smentita dal Ministro dell’Interno russo. La giovane è ricercata con l’accusa di aver causato l’esplosione nel bar di San Pietroburgo che ha ferito 30 persone e ucciso il propagandista Vladlen Tatarsky.

Russia, ragazza di 26 anni arrestata per l’attentato di San Pietroburgo

La notizia dell’arresto della 26enne era circolata in Europa grazie al lavoro di ‘Ukrainska Pravda‘, che ha raccolto le informazioni da alcuni media russi come ‘Interfax‘ i quali a loro volta hanno saputo da “persone ben informate” quanto è successo nelle ultime ore. Daria Trepova, residente proprio della città di San Pietroburgo, sarebbe ricercata dalle autorità russe con l’accusa di aver ucciso il noto blogger militare Vladen Tatarsky.

Le nubi attorno alla vicenda

Come sappiamo, avere notizie chiare e verificabili dal Paese di Vladimir Putin non è mai impresa semplice. Anche la dinamica dell’esplosione di San Pietroburgo, come altri fatti di cronaca simili a questo avvenuti nel tempo in Russia, è acora avvolta nel mistero. Secondo alcune ricostruzioni, non ancora del tutto confermate, sembra che la Trepova si sia presentata nel bar con un ordigno pronto ad esplodere celato all’interno di un busto dello stesso Tatarsky. Altre fonti, invece, raccontano di come la ragazza sarebbe già stata arrestata lo scorso 24 febbraio durante una manifestazione contro la guerra in Ucraina.