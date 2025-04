Davide Carbisiero è stato ucciso a soli 19 anni con un colpo di pistola in una sala slot in provincia di Caserta. Il fratello, Gennaro, non si dà pace. Ecco le sue drammatiche parole.

Davide Carbisiero, ucciso a soli 19 anni

Un 17enne è accusato dell’omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, avvenuto Domenica delle Palme in una sala slot di Cesa, Caserta. Davide è stato colpito da un colpo di pistola alla gola risultato fatale. Il 17enne si è poi costituito, asserendo che si è trattato di un incidente e che non voleva uccidere Davide. Domani, 16 aprile, verrà effettuata l’autopsia sul corpo del 19enne e, sempre nella giornata di domani, si terrà anche l’udienza di convalida del fermo per il 17enne. Intanto all’Ansa le drammatiche parole del fratello maggiore di Davide e primo di 5 fratelli, Gennaro.

Davide Carbisiero, parla il fratello: “Dovevo sposarmi, ora solo rabbia”

Gennaro Carbisiero, fratello di Davide, ha rilasciato alcune parole all’Ansa. Ecco cosa ha detto riguardo all’assassino del fratello: “per me quel ragazzo è un mostro e deve pagare. Tra dieci anni non voglio rivederlo libero. Penso a mio fratello ammazzato e a mia madre distrutta dal dolore, ma una cosa voglio ribadirla: la giustizia deve fare il suo corso e deve dare una condanna pesante a quell’essere che mi ha tolto mio fratello.” Gennaro ha inoltre aggiunto che suo fratello era un bravo ragazzo che non aveva mai avuto problemi con la giustizia e che conosceva il suo assassino. Gennaro, inoltre, avrebbe dovuto sposarsi a breve.