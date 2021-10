DCD Studi Estetici: Funziona il metodo DCD?

Presso le sedi degli Studi Estetici DCD nel Lazio e in Abruzzo è possibile usufruire di un’ampia gamma di soluzioni per dimagrire e combattere la cellulite.

Raggiungere un peso forma ideale e combattere gli inestetismi causati dalla cellulite non è facile, soprattutto senza il supporto di professionisti altamente specializzati in grado di fornire assistenza qualificata e personalizzata.

Tantissime persone devono fare i conti con una serie di problematiche legate alla salute e all’aspetto fisico, tuttavia è difficile capire quale cammino intraprendere in assenza di una guida affidabile.

In questo settore, DCD Studi Estetici rappresenta un’eccellenza affermata, in grado di offrire soluzioni su misura per aiutare a perdere peso in modo fisiologico e mettere a disposizione trattamenti specifici per il modellamento e il contrasto della cellulite.

I risultati ottenibili sono testimoniati dalle tante recensioni positive dei clienti e comprovati dalle storie di successo consultabili sul sito, la storia della DCD si compone dunque di 40 anni di clienti soddisfatti grazie all’efficacia dimostrata del metodo DCD.

Le soluzioni degli Studi Estetici DCD per dimagrire e trattare la cellulite

Presso le sedi degli Studi Estetici DCD nel Lazio e in Abruzzo è possibile usufruire di un’ampia gamma di soluzioni per dimagrire e combattere la cellulite, con un’esperienza consolidata ottenuta con oltre 3 milioni di trattamenti realizzati dal 1980 ad oggi.

Il metodo è basato su un approccio multisettoriale ad alta efficienza, per favorire non solo la perdita di peso ma anche il mantenimento nel tempo del peso forma per rimanere in salute.

Uno dei punti cardine è la Dieta CADN®, Crono Alimentazione Dissociata Normocalorica®, un piano alimentare messo a punto dallo staff DCD grazie al quale oltre 200 mila persone hanno raggiunto i propri obiettivi di benessere e dimagrimento.

Il piano alimentare è integrato con trattamenti all’avanguardia di elettroscultura, avvalendosi delle Nuova Electrosculpture® brevettata da DCD. Le sedute prevedono cicli di trattamenti medico-scientifici mirati in base alle esigenze di ogni persona, per migliorare la circolazione sanguigna, diminuire il volume ed eliminare gli inestetismi della pelle provocati dalla cellulite.

Questo approccio favorisce la perdita fisiologica di peso corporeo e permette di non essere obbligati a un regime alimentare severo e restrittivo, abbinando a seconda delle situazioni altri trattamenti specifici come la Pressoterapia e la CryoUltrasound.

Inoltre, è possibile intervenire con altri trattamenti Radiofrequenza corpo, per massimizzare i risultati con una strategia costruita su misura per garantire un’efficacia superiore.

Dimagrimento e cellulite: perché conviene affidarsi ai professionisti di DCD?

Spesso si tende a ricorrere al fai da te per perdere peso e migliorare la qualità estetica della propria pelle, tuttavia questo approccio si rivela il più delle volte inconcludente e scarsamente efficiente, soprattutto nel lungo termine.

Inoltre, si corre il rischio di seguire diete e trattamenti pericolosi per la salute, specialmente quando avvengono senza il monitoraggio di medici e professionisti qualificati.

Nel migliore dei casi si perdono tempo e soldi, senza contare gli effetti psicologici negativi che possono compromettere.

Per evitare di ritrovarsi in questa situazione, il Metodo degli Studi Estetici DCD rappresenta la soluzione migliore, per tornare in salute e riconquistare la fiducia in se stessi dimagrendo rispettando i propri tempi e le esigenze personali.

Con l’utilizzo di macchinari innovativi, procedimenti ottimizzati e personale medico ed estetico competente, aggiornato e professionale è possibile dimagrire in sicurezza senza alcun tipo di rischio per la salute, evitando di ricorrere a medicinali dannosi.

Nelle sedi DCD in Italia è possibile usufruire anche di promozioni speciali, come il checkup completo gratuito e altri vantaggi per i clienti che decidono di provare il metodo DCD.

Sono inoltre disponibili diverse convenzioni con aziende pubbliche e private per beneficiare dell’eccellenza nei trattamenti anticellulite e dimagranti a condizioni ancora più vantaggiose.