De Laurentiis e l’amarezza contro gli arbitri per la Champions

De Laurentiis e l’amarezza per la Champions: "Se l'Uefa non mi ferma come ha fatto con l'arbitro negli ultimi due match"

Che fosse un uomo che non le manda a dire non era una novità ed Aurelio De Laurentiis non si è smentito: non solo la gioia per il titolo ma anche l’amarezza contro gli arbitri per la Champions “persa”. Il presidente del Napoli campione d’Italia non risparmia frecciate per il match con il Milan e dopo 19 anni di presidenza del Napoli non pensa solo al trionfo.

De Laurentiis e l’amarezza per la Champions

De Laurentiis era in mezzo al popolo azzurro dello stadio Maradona per vedere il match con l’Udinese sui maxi schermi. E con un De Laurentiis finalmente amato anche dal pubblico partenopeo il tema è stato quello della Champions League contro il Milan. Il 73enne produttore ha rilasciato in diretta dallo stadio Maradona poco dopo ed ha detto: “Mi avete sempre chiesto: vogliamo vincere. E abbiamo vinto! Adesso ci manca di rivincere lo Scudetto, e rivincerlo ancora. Sempre con Spalletti. E poi ci manca la Champions“.

La grinta del presidente con la Cbs

Alla TV americana Cbs il presidente non si è rissparmiato: “Adesso dobbiamo vincere la Champions, perché quest’anno io penso che eravamo i più forti in Champions e solo a causa dell’arbitraggio non buono in due occasioni siamo andati fuori. Ma questo è il calcio, questa è l’UEFA, questo è il mondo, così riproveremo l’anno prossimo e ancora gli anni seguenti”. De Laurentiis non ha mai nominato il Milan, ma è stato chiaro: “Quando prevedo di vincere la Champions? Se l’UEFA non mi ferma, come ha fatto con l’arbitro negli ultimi due match, probabilmente il prossimo anno sarò capace di vincere la Champions League”.