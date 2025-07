Dopo la recente rottura con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales sembra aver trovato conforto in una persona a sorpresa: Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due ci sarebbe una vicinanza crescente, alimentando voci e curiosità sul loro rapporto. Cosa si cela dietro questo nuovo capitolo della vita sentimentale della showgirl, tra amicizia e possibili nuovi inizi?

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso

La relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, durata oltre un decennio, è ufficialmente terminata. A confermare la separazione è stato l’avvocato dell’attore, David Leggi, che ha precisato:

“Raoul e Rocío, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie“.

Questa dichiarazione arriva dopo settimane di speculazioni mediatiche e voci di crisi. Inoltre, l’avvocato ha annunciato che sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale riguardo alla diffusione di materiale illecito, come messaggi e registrazioni audio, che coinvolgerebbero il suo assistito.

De Martino consola Rocío Muñoz Morales: l’aperitivo dopo la rottura con Bova

In questo scenario complicato, il nome di Stefano De Martino è tornato alla ribalta. Stando a quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il conduttore avrebbe intensificato il proprio sostegno nei confronti di Rocío Muñoz Morales in questo periodo difficile. Nonostante un nuovo legame sentimentale con la giovane Caroline Tronelli, De Martino non avrebbe trascurato alcune amicizie di lunga data, tra cui proprio quella con l’attrice spagnola.

“Estate rovente per Stefano De Martino. Il conduttore di Affari tuoi si sta godendo il meritato riposo a bordo del suo yacht Santiago tra baci bollenti con la giovane napoletana Caroline Tronelli, party, defilati e grigliate in famiglia. Stefano però, nonostante il suo neonato legame affettivo, non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso. Lei sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…”.

Secondo le fonti, Stefano avrebbe manifestato la sua vicinanza con messaggi di incoraggiamento e inviti a momenti di svago, come aperitivi e incontri fuori città. Sebbene Rocío al momento non abbia accolto queste proposte, il legame tra i due resta evidente, consolidato anche da precedenti occasioni in cui sono stati visti insieme con complicità. Tuttavia, appare chiaro che, per ora, tra loro si tratti di una solida amicizia, mentre Rocío deve fare i conti con la fine della sua relazione di lungo corso e le conseguenze emotive che ne derivano.