De Martino: il padre lancia una frecciatina ai gossip sul figlio

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di Stefano De Martino e dei tanti tradimenti che ha riservato all’ex moglie Belen Rodriguez. Nelle ultime ore, il padre del conduttore napoletano ha rotto il silenzio, lanciando una frecciatina infuocata ai responsabili del gossip.

Dopo la consegna del tapiro d’oro a Stefano De Martino per gli infiniti tradimenti a Belen Rodriguez, il gossip sul suo conto non accenna a placarsi. Ogni giorno spuntano nuove presunte amanti e il chiacchiericcio appare inarrestabile. Forse è proprio per questo che il padre dell’ex talento di Amici, il signor Enrico, ha rotto il silenzio con una frecciatina al vetriolo.

La frecciatina di Enrico De Martino

Tramite il suo profilo TikTok, il padre di De Martino ha lanciato quella che, agli occhi dei più, appare come una vera e propria frecciatina. Il signor Enrico ha postato la foto di una pomata, con su scritto:

“Bruciacul- per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi”.

A chi è destinata la frecciatina del padre di De Martino?

A chi è dedicata la frecciatina del padre di De Martino? Molto probabilmente a colui che ha lanciato per primo il gossip, ossia Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social.