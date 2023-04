Decibel Bellini in lacrime in diretta prima di Napoli-Salernitana: la Leotta lo prende per mano

Decibel Bellini in lacrime in diretta prima di Napoli-Salernitana: la Leotta ...

Lo speaker del Napoli, Decibel Bellini, è scoppiato in lacrime in diretta prima della partita con il Salernitana: cosa è successo.

Decibel Bellini ha annunciato la formazione del prato del Maradona: dopo aver fatto la comunicazione, lo speaker del Napoli è scoppiato in lacrime in diretta, poco prima del fischio di inizio di Napoli-Salernitana.

Lo stadio Maradona si è già trasformato in una bolgia dopo aver appreso il risultato del match giocato al San Siro, che si è concluso con il 3-1 per l’Inter contro la Lazio. Adesso, il Napoli ha la strada spianata verso la vittoria matematica dello scudetto. La tensione è palpabile sia all’interno che all’interno dello stadio partenopeo mentre la squadra di Spalletti è pronta a mettere le mani sullo scudetto. Si tratta del terzo della storia degli azzurri e del primo dopo l’era del Pibe de Oro, conquistato dopo oltre tre decenni.

L’euforia e la commozione per il traguardo raggiunto ha travolto anche Decibel Bellini durante una diretta per Dazn.

Diletta Leotta, Cristian Maggio e Andrea Stramaccioni, che affianca Pierluigi Pardo per la telecronaca, sono – appunto – in diretta dal Maradona, in attesa del fischio d’inizio. In questo contesto, la Leotta ha chiamato accanto a sé lo speaker del Napoli, chiedendogli come stesse e cosa provasse. Subito, Bellini è scoppiato in lacrime, abbandonandosi a lacrime di gioia.

La Leotta prende lo speaker per mano

Il pianto è scaturito dopo l’annuncio della formazione del club partenopeo. Dopo aver svelato l’elenco dei nomi, l’emozione ha preso il sopravvento sull’autocontrollo di Bellini. Lo speaker si è lasciato travolgere dalla felicità mentre la Leotta ha provato a consolarlo. “Non fare così, dai… vieni qua”, gli ha detto.

Bellini si è coperto il viso con le mani, dicendo con la voce rotta dal pianto: “Scusate”.

Maggio, invece, dopo aver teso la mano allo speaker, ha esclamato: “Ecco cosa vuol dire essere napoletano”.