Decreto migranti, modificata la protezione speciale: è gelo Lega

Oggi, giovedì 20 Aprile, sarà la giornata decisiva per il voto finale al decreto migranti. Dopo le 11 ore di maratona di ieri, infatti, non sono stati votati tutti gli emendamenti. Sale la tensione nella maggioranza con il braccio di ferro tra la Lega e Fratelli d’Italia: il Carroccio ha dovuto mollare il punto sulla protezione speciale.

Migranti, modificata in aula la protezione speciale: è gelo Lega

Il momento di maggiore tensione registrato in aula ieri, c’è stato quando Maurizio Gasparri ha annunciato a sorpresa la richiesta di modifica all’emendamento che aveva lui stesso firmato sulla protezione speciale. Come tutti sanno, quest’ultimo è da sempre uno dei temi più cari alla Lega, con Matteo Salvini che si era speso molto negli ultimi tempi anche sui social, battendo il chiodo su quella che aveva definito “Una furberia che va eliminata“. Il comma della discordia era uno dei principali: quello che eliminava il riferimento al diritto internazionale in materia di divieto di espulsione e respingimento di alcune specifiche categorie di migranti.

La reazione della Lega

Dopo quanto accaduto in aula, il sottosegretario all’Interno della Lega Nicola Molteni (che della modifica non era al corrente) ha chiesto una pausa dalla seduta. Al ritorno ai lavori, il Governo ha poi dato parere conforme alla modifica, nonostante il gelo della Lega. Il tentativo dell’esecutivo è quello di definire la conversione del decreto in Senato entro la giornata di oggi, per poi passarlo alla Camera.