Migranti, Schlein: "Governo vuole portare Ungheria in Italia"

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a gamba tesa sulla questione migranti nella conferenza stampa tenuta nel pomeriggio al Nazareno: “Questo decreto cerca di portare l’Ungheria in Italia” ha affermato, ma s’è detta ance disponibile a un confronto con la premier Giorgia Meloni.

Elly Schlein su migranti: “Continueremo a spingere sull’accoglienza diffusa“



“Faccio fatica a chiamare il decreto in discussione al Senato, decreto Cutro, per la tragedia che è avvenuta. Questo decreto cerca di portare l’Ungheria in Italia. Cerca di smantellare l’unico modello di accoglienza che è in grado di garantire sicurezza sociale“, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico.

“Quando emergono degli elementi di differenza nella maggioranza si instaura una competizione al ribasso sulle risposte più disumane. Mi sembrano che corrano tutti verso posizioni più estreme e più ideologiche“, ha aggiunto Schlein.

“Continueremo a batterci contro l’abolizione della protezione speciale. Spero che Meloni si sia accorta di aver detto una bugia. Perché la protezione esiste in 18 Paesi e l’Italia non è l’unico” e prosegue: “Continueremo a spingere sull’accoglienza diffusa. Anche in sede europea la destra pone le domande in modo sbagliato e contraddittorio. Mentre si discutono pacchetti al Pe, pare che i gruppi dei conservatori e quelli di Salvini stiano mettendo in discussione quei pur timidissimi sostegni all’Italia“, ha sottolineato Schlein.