Denaro e Graviano al Maurizio Costanzo Show: Il piano per l'attentato

Una foto del 1992 al Maurizio Costanzo Show ritrae Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano come spettatori apparentemente innocui, ma il loro obiettivo celato era ben diverso: pianificare un attentato contro il celebre giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.

I due latitanti insospettabili tra il pubblico

L’infiltrazione nel pubblico: Messina Denaro e Graviano, latitanti di spicco, si trovavano tra il pubblico del teatro Parioli a Roma in due occasioni, secondo quanto emerso dalle indagini. Questa presenza sembrava ordinaria, ma in realtà, celava un piano oscuro per attaccare Costanzo.

Pianificavano l’attentato

L’attentato programmato si concretizzò il giorno 14 maggio 1993 con un’esplosione nei pressi del teatro dove si svolgeva lo spettacolo televisivo. Maurizio Costanzo e la sua compagna Maria De Filippi sopravvissero all’esplosione di un’autobomba. Le indagini coordinate dalla procura di Firenze hanno portato all’identificazione dei due boss tra il pubblico di quelle serate cruciali. Graviano stesso aveva ammesso in un’intercettazione di essere stato presente al Maurizio Costanzo Show insieme a Messina Denaro.

Una foto che cela un piano per colpire Costanzo

Un capitolo inquietante della cronaca italiana degli anni ’90 mostrato in poche immagini insospettabilmente comuni. L’attentato evitato per poco ha svelato un tassello oscuro della vita pubblica italiana.