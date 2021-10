Denise Esposito, la frecciatina è contro Anna Tatangelo? L’indiscrezione

Denise Esposito ha scagliato una frecciatina contro Anna Tatangelo? Tra le due, secondo indiscrezioni, non correrebbe buon sangue.

Dopo l’addio a Anna Tatangelo Gigi D’Alessio si è costruito una nuova vita accanto alla giovanissima Denise Esposito, che avrebbe scagliato una frecciatina infuocata proprio contro l’ex compagna.

Denise Esposito: la frecciatina

Non correrebbe buon sangue tra la nuova fiamma di Gigi D’Alessio, Denise Esposito, e la sua storica ex compagna, Anna Tatangelo.

Secondo indiscrezioni la cantante non avrebbe accolto positivamente la notizia della gravidanza della giovane avvocatessa, che renderà Gigi D’Alessio padre per la quinta volta. Intervistata a Verissimo, Anna Tatangelo aveva affermato: “Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.

La fidanzata di Gigi D’Alessio poco più tardi avrebbe scritto sui social quella che a molti parrebbe essere una vera e propria frecciatina contro la cantante: “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”, ha scritto.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio: la storia d’amore

Denise Esposito e Gigi d’Alessio hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia d’amore e solo dopo che la notizia della gravidanza è trapelata il cantante si è deciso a uscire allo scoperto con la giovanissima fidanzata postando un video (di un loro bacio appassionato) sui social. Denise Esposito è sempre stata lontana dal mondo dei riflettori e ha vissuto questa sua prima gravidanza nel più totale silenzio.

Per Gigi D’Alessio quello in arrivo è il quinto figlio: il cantante ha già avuto tre figli insieme all’ex moglie, Carmela Barbato, e il figlio Andrea insieme ad Anna Tatangelo.

Denise Esposito: la famiglia D’Alessio

A quanto pare la famiglia di Gigi D’Alessio avrebbe accolto positivamente la nuova fidanzata del cantante e infatti proprio suo figlio aveva commentato la notizia della gravidanza affermando:

“Quando arriva un bambino in famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione.

Come quella che sta vivendo mio padre”. Al contrario Anna Tatangelo ha fatto sapere che lei e suo figlio Andrea avrebbero saputo la notizia dai giornali e non direttamente dal cantante (che è stato a lei legato per ben 14 anni). Oggi la cantante sembra aver ritrovato la serenità accanto al rapper Livio Cori, con cui è uscita allo scoperto durante l’estate del 2021.