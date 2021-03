Denti bianchi senza rovinare lo smalto: consigli

Avere denti bianchi si può grazie alla miglior soluzione a base naturale che si trova in commercio.

Avere denti bianchi e un sorriso smagliante è il desiderio di moltissime persone, ma non sempre è possibile per via di alcuni fattori, come la nicotina e il consumo di caffè che possono incidere. Vediamo insieme come fare senza rovinare lo smalto dei denti e con il miglior prodotto in circolazione.

Denti bianchi e smalto

Il sorriso è un’arma importante, una delle più potenti che si ha a disposizione per catturare l’attenzione altrui, una sorta di biglietto da visita per presentarsi agli altri. Proprio per questa ragione, avere denti bianchi è essenziale. In base ad alcuni dati che sono stati forniti, sembra ci sia un vero e proprio boom di richieste per lo sbiancamento dentale, ogni anno.

Per chi desidera avere un sorriso smagliante da sfoggiare in selfie con gli amici, si può ricorrere allo sbiancamento dentale, una pratica che permette di avere denti bianchi eliminando tutte quelle sostanze che li macchiano, quale tè, caffeina, fumo e liquirizia, solo per citarne alcune.

Un trattamento che va eseguito da un esperto del settore che segue i vari step.

Sono diversi i metodi che permettono di avere denti bianchi senza danneggiare lo smalto. Tra le soluzioni, in commercio si trovano tantissimi dentifrici sbiancanti che hanno all’interno delle sostanze abrasive che permettono di eliminare il colore delle macchie. Si trovano anche gel a base di perossido d’idrogeno per uno sbiancamento dentale fai da te a casa.

La cosa importante quando si effettua lo sbiancamento dentale a casa per avere denti bianchi è non sfregare troppo con lo spazzolino, ma essere delicati in modo da non rovinare e danneggiare lo smalto dentale. Con un po’ di tatto, è possibile avere un sorriso smagliante da fare invidia a tutti.

Denti bianchi: come fare

Per avere denti bianchi e un sorriso splendente, oltre allo sbiancamento dentale, si può optare per dei metodi e rimedi casalinghi che ognuno ha in casa e che sicuramente aiutano. Uno dei metodi maggiormente usati è sicuramente il bicarbonato di sodio da usare come fosse una pasta d’applicare sul dentifricio per poi spazzolare i denti con l’aiuto dello spazzolino.

Il consumo di alcuni alimenti come sedano, mele, pere e carote, stimola la salivazione aiutando a eliminare i residui che si insinuano tra i denti e averli più bianchi. La salivazione è importante in quanto ha il compito di neutralizzare l’acido che è causa della carie. Con il passare del tempo, la superficie esterna dello smalto tende a consumarsi, quindi una prevenzione è sicuramente il passo giusto.

Bisogna evitare di consumare quei cibi e bevande che tendono a scolorire i denti macchiandoli. Per mantenere i denti bianchi e il sorriso splendente, bisogna rinunciare al fumo, una cattiva abitudine che ha conseguenze, non solo sull’arcata dentale, ma anche nell’organismo, in generale. Il caffè, le bevande scure e i succhi di frutta macchiano i denti, quindi è bene ridurne il consumo.

Per i denti bianchi, è anche importante non dimenticare una corretta igiene orale usando lo spazzolino e lavando i denti ogni volta dopo aver mangiato, oltre sl filo interdentale. In questo modo, si mantiene inalterato lo smalto e il sorriso ottiene consensi. Carbon White è un altro ottimo rimedio per lo sbiancamento dentale a casa.



Denti bianchi: il miglior rimedio

Per i denti bianchi e un sorriso ancora più luminoso, ai consigli e suggerimenti forniti, si consiglia di affidarsi a un prodotto che è davvero efficace per lo sbiancamento dentale e l’eliminazione delle macchie. Si tratta di Carbon White, un prodotto naturale a base di carbone. Un dentifricio professionale sbiancante sicuro e naturale che rinfresca e profuma l’alito, anche grazie ai vari componenti naturali presenti.

Un dentifricio professionale sbiancante che possono usare tutti, in quanto elimina le macchie di nicotina, l’ingiallimento dei denti, dona un alito fresco e profumato tutto il giorno. Garantisce una azione protettiva per diverso tempo e con risultati davvero soddisfacenti. Un prodotto made in italy, antibatterico, quindi previene la carie. E’ considerato attualmente da dentisti e consumatori, il miglior sbiancante naturale del momento.

Per chi fosse interessato, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Carbon White è stato progettato e pensato dai migliori esperti del settore che, insieme a ingredienti di prima qualità, dona denti bianchi e sani. Basta usarlo al posto del dentifricio per cominciare a verificare i primi risultati sin da subito. Il carbone attivo che è il componente principale, agisce fin da subito, sbiancando i denti in poco tempo e contrasta le macchie mantenendo a lungo gli effetti. Protegge la bocca, lo smalto e la sensibilità dei denti.

Gli stessi esperti lo consigliano per la sua efficacia, così come i consumatori di cui è possibile leggere le testimonianze sul sito ufficiale del prodotto.

Per chi fosse interessato all’acquisto di Carbon White, non è vendibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma l’utente interessato deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il dentifricio sbiancante si trova al prezzo di 49,99€ per una confezione invece di 86 con la consegna che avviene in modo gratuito. Per il pagamento, si può scegliere tra varie modalità, quali Paypal, carta di credito o in contanti, ovvero in contrassegno al corriere che giunge a portare il pacco a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.