Leonard Allan Cure è il nome dell’uomo ucciso in Florida da una gente dopo essersi opposto a un controllo a causa dell’eccesso di velocità. Da pochi anni aveva lasciato il carcere dove ingiustamente era stato rinchiuso.

Ex detenuto ucciso in Florida

Un uomo arrestato nel 2003 per una rapina che non ha mai commesso, aveva riconquistato la libertà dal 2020. Poche ore fa però, fermato da alcuni agenti per un controllo per eccesso di velocità, è successa la tragedia.

L’uomo si è opposto all’arresto e così l’agente ha estratto la pistola e gli ha sparato. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’agente della contea di Camden lo aveva fermato perché colto alla velocità di 145 chilometri orari sull’Interstate 95.

Il momento dell’uccisione dell’ex detenuto

In realtà l’uomo si è mostrato collaborativo fin da subito perché sapeva di essere in torto. Tuttavia aveva passato un periodo durissimo di detenzione e quindi quando ha sentito parlare di arresto, è andato su tutte le furie.

In Florida l’eccesso di velocità prevede l’arresto in flagranza di reato e così, Cure ha aggredito il vicesceriffo che lo aveva fermato e poi c’è stato il tragico epilogo.

C’erano voluti anni per la liberazione dell’uomo, resa possibile grazie alla ricevuta di un bancomat che mostrava che nel momento della rapina era lontanissimo da quel luogo.

Meritava libertà per quell’ingiustizia e aveva paura di perderla nuovamente, ha dato in escandescenze e questo gli è costato la vita.