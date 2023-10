Non è chiaro se l'omicidio della donna, presidente di una sinagoga al centro di Detroit, sia un atto di antisemitismo.

Samantha Woll, presidente di una sinagoga al centro di Detroit (Michigan) è stata trovata morta lo scorso 21 ottobre a pochi passi dalla sua abitazione. Sul corpo la presenza di diverse coltellate. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non si comprende se l’omicidio sia un atto di antisemitismo o meno.

Detroit, omicidio presidente sinagoga: l’ultimo saluto

Samantha Woll, la presidente del consiglio di amministrazione della sinagoga Isaac Agree Downtown nel cuore di Detroit, è stata oggetto di un annuncio funebre toccante da parte della comunità religiosa. Nel post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della sinagoga, si legge: “Siamo profondamente scioccati e addolorati nell’apprendere la notizia della scomparsa improvvisa di Samantha Woll, che ha ricoperto con dedizione la carica di presidente del nostro consiglio di amministrazione. Che il suo ricordo continui a esserci di ispirazione e benedizione per tutti noi”.

Numerosi sono stati i commenti al posto che ricordano la povera Samantha. Un utente scrive: “Vivo a Washington DC e non sono mai stato un membro della vostra congregazione, ma oggi ho visto questo e volevo dire che le persone in tutto il paese stanno pensando a voi in questo momento. Possa il suo ricordo essere una benedizione”. Un altro ancora: “Sconvolti e indignati. Possa il suo ricordo essere benedetto”. C’è poi chi dice: “Il mio cuore è spezzato, possa essere la sua memoria una benedizione”.

Detroit, omicidio presidente sinagoga: l’arrivo delle forze dell’ordine

Come si legge da Open, le forze dell’ordine sono state allertate sabato mattina riguardo a una persona che era stata trovata priva di sensi a terra. Quando gli agenti sono giunti sul luogo dell’incidente, hanno individuato una traccia di sangue che li ha condotti fino all’abitazione di Samantha Woll, come riportato dal Dipartimento di Polizia di Detroit. Le indagini della polizia suggeriscono che il crimine possa essere avvenuto all’interno della sua residenza.