DiCaprio e Vittoria Ceretti: "Lei ha lasciato il marito quando l'ha conosciuto"

La relazione tra il divo Leonardo DiCaprio e la modella italiana Vittoria Ceretti ha infiammato la cronaca estiva e, secondo gli ultimi rumor, lei avrebbe lasciato il marito proprio per via della liaison.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: la storia d’amore

Appena un paio di mesi fa Leonardo DiCaprio e la famosa top model Vittoria Ceretti sono stati avvistati in atteggiamenti intimi in una discoteca di Ibiza. Secondo i rumor in circolazione i due si sarebbero conosciuti a Cannes in primavera e tra loro sarebbe scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. La modella in particolare avrebbe lasciato il marito Matteo Milleri proprio per vivere liberamente la sua storia con il divo che, com’è noto, è uno degli scapoli d’oro più ambiti di Hollywood.

DiCaprio è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma, in passato, ha vissuto numerose liaison con alcune delle top model più famose dello show business internazionale.

“Si adorano”, hanno assicurato fonti vicine alla coppia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma sembra che proprio l’incontro con il divo cinematografico abbia spinto la modella a lasciare improvvisamente il marito, con cui era convolata a nozze appena tre anni fa.