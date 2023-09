Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono una coppia: la foto del bacio conferma la love story in corso.

Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, abbiamo una conferma: Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono una coppia. I due sono stati pizzicati mentre si scambiano un bacio molto passionale.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno insieme. Da tempo si parlava di un flirt in corso, ma fino ad oggi non avevamo immagini che li ritraevano in atteggiamenti intimi. Adesso, il Daily Mail l’ha pizzicati mentre si scambiano un bacio molto, molto passionale.

DiCaprio e la Ceretti sono stati immortalati nel nightclub Hi Ibiza, mentre le loro bocche sono incollate. Le foto di questo slancio passionale hanno fatto il giro dei social e sono diventate virali. A quanto pare, l’attore 48enne e la modella veneta 25enne hanno deciso di frequentarsi sul serio e adesso non ci sono più dubbi.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: baci e divertimento

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Leonardo e Vittoria hanno partecipato ad una festa e si sono divertiti molto. Tra sorrisi, baci e abbracci non hanno nascosto la complicità che li lega. Adesso che la relazione è ufficiale usciranno allo scoperto? Non possiamo fare altro che attendere loro dichiarazioni in merito.