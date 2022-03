Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari all'Ucraina: la nonna era di Odessa.

Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari all’Ucraina. L’attore, come tanti altri colleghi, si è scagliato contro la guerra voluta da Vladimir Putin e ha deciso di contribuire economicamente per cercare di aiutare la popolazione colpita dalla furia omicida del presidente russo.

Leonardo DiCaprio: 10 milioni di dollari all’Ucraina

Lo scorso 24 febbraio, tutto il mondo si è svegliato con una notizia terribile: la guerra in Ucraina. Quello che doveva essere un conflitto ‘pacifico’ e veloce si è rivelato lungo e violento. Tantissimi civili hanno perso e continuano a perdere la vita e la macchina umanitaria mondiale si è messa in modo. Tutti condannano la follia omicida di Vladimir Putin e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sono mosse per aiutare la popolazione ucraina.

Tra questi c’è anche Leonardo DiCaprio che ha donato 10 milioni di dollari.

La nonna di Leonardo era di Odessa

Leonardo ha devoluto 10 milioni di dollari al governo ucraino, per sostenere sia gli sforzi militari che i bisogni civili. DiCaprio ha fatto un bellissimo gesto, ma pochi sanno che è stato spinto anche da un legame profondo nei confronti dell’Ucraina. Sua nonna Elena Smirnova, morta nel 2008 a 90 anni, era originaria di Odessa, la città che affaccia sul Mar Nero e che sembra essere la prossima mira dell’esercito russo.

Leonardo era molto legato alla familiare e la donazione è stato anche un modo per onorare la sua memoria.

Non solo DiCaprio: gli aiuti dei Vip

Mentre Katy Perry, Lady Gaga e Madonna si sono scagliati apertamente contro la guerra di Vladimir Putin, altri Vip hanno deciso di contribuire alla battaglia anche economicamente. A DiCaprio, da sempre sensibile alle tematiche sociali ed ecologico-ambientali, si sono aggiunti tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Mila Kunis, ad esempio, ha donato 3 milioni di dollari:

“Sono nata a Chernivtsi, Ucraina, nel 1983. Sono venuta in America nel 1991. Mi sono sempre considerata americana, un’americana orgogliosa. Amo tutto ciò che questo Paese ha fatto per me e per la mia famiglia. Ma oggi non sono mai stata più orgogliosa di essere ucraina”.

La Kunis e il marito Ashton Kutcher, inoltre, hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere 30 milioni di dollari.