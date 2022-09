Dida: “Chi è ora al Milan sa vincere. Maignan è da top 6 al mondo”

Nelson Dida ha parlato del Milan all'anteprima del film Stavamo bene insieme: "Gli ultimi due anni un'impresa, ora si può avere la ripartenza".

L’ex portiere del Milan Nelson Dida ha parteciapto all’evento di anteprima del film di Dazn Stavamo bene insieme, dove ha risposto alle domande della stampa presente, come riportato da Tutto Mercato Web. “La nostra amicizia continua, quei momenti al Milan sono meravigliosi.

Abbiamo vissuto momenti fantastici”, ha dichiarato Dida.

“Chi è ora al Milan sa vincere, e ora è più facile dare continuità”

Nelson Dida si è detto contento dello scudetto vinto a maggio 2022 dalla sua ex squadra, perché “gli ultimi due anni sono stati un’impresa, adesso si può avere la ripartenza. Chi è ora al Milan sa vincere, e ora è più facile dare continuità“.

Secondo l’ex portiere, la situazione Champions 2022-2023 “è più facile, ma va dimostrato in campo.

Starà al Milan passare il girone, è una squadra mondiale e lotterà per questo”.

Secondo Dida, “Maignan è da top 6 del mondo”

Nelson Dida ha poi parlato dell’attuale portiere del Milan, Mike Maignan, definendolo da “top 10, top 6 del mondo. Quando va in campo fa le sue parate, è in grande crescita. Con un Milan vincente diventerà anche più forte”.

“Gli ho provato a passare quello che ho vissuto io.

È arrivato che aveva responsabilità in un Milan con un potere incredibile e lui è un ragazzo che poteva crescere con questa squadra. Sta migliorando la sua base tecnica, è esplosivo e per me piano piano riuscirà a fare sempre meglio“, ha concluso Dida.

