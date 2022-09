Napoli-Torino, Di Lorenzo: “Sarà una partita difficile, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”

Giovanni Di Lorenzo ha presentato la gara a Radio Kiss Kiss: "Napoli-Torino sarà una partita difficile, sappiamo come gioca Juric".

Napoli-Torino aprirà l’ottava giornata della Serie A 2022-2023 sabato 1 ottobre alle ore 15. La partita sarà una prova importante sia per i partenopei, in testa alla classifica insieme all’Atalanta con 17 punti e con ambizioni da scudetto, sia per il Torino, in nona posizione insieme alla Juventus a 10 punti e chiamato a rialzarsi.

Di Lorenzo ha parlato di Napoli-Torino a Radio Kiss Kiss: “I granata sono forti fisicamente”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha partlato della gara a Radio Kiss Kiss: “Affrontiamo una squadra forte fisicamente, sappiamo come gioca Juric. Vanno molto sull’uomo, dovremo far muovere al meglio la palla. Sarà una partita difficile, alcuni stanno tornando ed altri torneranno all’ultimo dalle nazionali, c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare questo ostacolo“.

Il Napoli monitora i suoi infortunati Osimhen e Politano

Intanto il Napoli continua a monitorare la situazione dei suoi infortunati. A tre giorni dalla sfida con il Torino, Victor Osimhen ha proseguito le terapie e il lavoro personalizzato in campo, mentre Matteo Politano si è unito al gruppo per l’attivazione per poi tornare al suo programma personalizzato.

