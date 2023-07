Dieta anti-afa: cosa mangiare per combattere il caldo

Il caldo opprimente che si sta facendo sentire in questi giorni porta a cambiare le proprie abitudini e stile di vita. In tal caso, può essere utile seguire la dieta anti-afa che, grazie a determinati cibi e alimenti, aiuta ad attenuare il calore e la canicola in modo naturale. Scopriamo gli alimenti da consumare e come integrare a tavola.

Dieta anti-afa

In questo periodo, dove il caldo intenso si fa particolarmente sentire, per provare a combatterlo e attenuarlo nel modo migliore, la soluzione è seguire una dieta anti-afa che permetta di dare un po’ di sollievo. Ci sono infatti alcuni cibi che possono essere considerati dei veri e propri alleati per combattere le temperature bollenti.

Il caldo porta a sentirsi spossati, stanchi con la mancanza di concentrazione. Le giornate di canicola e calura mettono alla prova, non solo il fisico, ma anche la mente. Inoltre, si suda di più e si tende a perdere liquidi maggiori rispetto al solito. la dispersione di liquidi porta poi a sentirsi spossati, con difficoltà a compiere le normali abitudini quotidiane.

Per questa ragione, la dieta anti-afa è sicuramente il regime migliore da seguire anche grazie a cibi adatti che possono sicuramente aiutare e dare i giusti benefici, oltre ai vantaggi che il corpo necessita per stare meglio e combattere l’aumento di caldo e le giornate bollenti.

Dieta anti-afa: gli alimenti adatti

Non è solo importante nutrirsi di alimenti che siano mirati e specifici, ma nella dieta anti-afa è altrettanto fondamentale il tipo di pasto, di cottura, ma anche l’orario dei pasti. Si parte dalla colazione che deve essere abbondante e fresca a base di molta frutta evitando se possibile le bevande calde o eccessivamente fredde.

No agli alimenti ipercalorici, elaborati o a consumare a tarda ora. Le mandorle come spuntino sono un ottimo toccasana in quanto è un frutto ricco di proteine e fibre, oltre a essere l’ideale nel caso ci si sentisse eccessivamente spossati o con bassi cali di zucchero. Le verdure a foglia verde, ma anche i pomodori sono adatti da consumare sia cotti che crudi.

Fondamentale poi accompagnare alla dieta anti-afa anche tantissima acqua di cui il corpo ha bisogno. Si consiglia almeno 2-3 litri di acqua al giorno, possibilmente naturale e non troppo ghiacciata. Si potrebbe consumare un bicchiere di acqua al mattino appena svegli e un altro poco prima di andare a dormire.

Ottima la frutta di stagione, meglio se ricca di acqua: ciliegie, albicocche, anguria, melone, ecc. Il pesce è ottimo da consumare in estate, magari alla griglia o al forno anche perché è maggiormente digeribile. Si raccomanda il pesce azzurro, maggiormente ricco di Omega 3. È consigliabile fare diversi spuntini leggeri a base di centrifugati, frullati, succhi di frutta, ma anche yogurt e spremute per fare il pieno di vitamine.

