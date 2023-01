Dieta dei 50 anni: come essere in forma in menopausa

Intorno ai 45-50 anni, il corpo della donna va incontro a dei cambiamenti che influiscono sia l’aspetto emotivo e psicologico che fisico. In questa fase nota come menopausa, si accumula adipe in eccesso e dimagrire è difficile. Per questa ragione, la dieta dei 50 anni può favorire una giusta e sana rapida perdita di peso con i consigli specifici e mirati.

Dieta dei 50 anni

Giunti a una certa età, come possono essere gli anta, ecco che cominciano dei cambiamenti che coinvolgono, non solo l’aspetto psicologico, ma anche il fisico. Riuscire a dimagrire è difficile poiché il metabolismo tende a rallentare, ma la dieta dei 50 anni permette di tornare in forma anche in un periodo delicato come la menopausa.

Perdere peso quando si arriva a 50 anni non è così facile come può esserlo alla soglia dei 40 o dei 30 proprio perché entrano in gioco dei fattori che possono comprometterne il buon successo. Con il passare degli anni il corpo comincia a cambiare e si accumula adipe soprattutto nei momenti maggiormente critici e si va a bruciare meno calorie, per cui i grassi sono in aumento.

Fondamentale, anche per preservare il rafforzamento delle ossa, cercare di condurre un regime che sia il più possibile sano, salutare, mirato e specifico per questa fase della propria vita che si sta vivendo. Ovviamente è importante seguire i consigli e gli accorgimenti del nutrizionista e dell’esperto del settore.

Riuscire a seguire la dieta dei 50 anni in modo corretto permette di ottenere i giusti benefici e dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno per essere in forma anche durante la menopausa in cui il corpo va incontro a una serie di cambiamenti e di scombussolamenti.

Dieta dei 50 anni: come seguirla

Per la dieta dei 50 anni bisogna stare attenti ai giusti accorgimenti e regole per riuscire a essere in forma anche durante la fase della menopausa. Un buon inizio, secondo i nutrizionisti, parte dalla colazione che dovrebbe essere entro le 9 di mattina per riuscire a controllare il cortisolo, l’ormone che influisce, non solo sullo stress, ma anche sul peso.

Una colazione sana a base di elementi e macronutrienti come un frullato o una centrifuga accompagnata da un tè o caffè possibilmente senza zucchero insieme ad alcune fette biscottate integrali. Bisogna poi eliminare zuccheri semplici come la farina bianca, i cibi lievitati che aumentano gonfiore della pancia, oltre a bandire il sale responsabile della ritenzione idrica.

Quando si raggiunge la fase della menopausa, si va incontro a un calo dei livelli energetici a causa di una carenza di vitamina B12. Per questa ragione, nella dieta dei 50 anni non dovrebbero mancare alimenti che siano ricchi di questa vitamina come sgombro, sardine, ma anche cereali e yogurt. Molto importante poi consumare le fibre che facilitano la digestione come i cereali integrali, i fagioli, la frutta e le noci.

Le proteine sono importanti poiché rafforzano le articolazioni, per cui il consumo di carne bianca, pesce e uova da alternare al menù settimanale sono necessari dal momento che ne sono ricchi. Bisognerebbe poi bandire i carboidrati come il pane, la pasta da optare per quelli integrali sempre accompagnati da verdura. A questa età, il corpo della donna tende a perdere massa muscolare, per cui un po’ di attività fisica, anche se non intensa, ma moderata, è sicuramente utile. Una camminata a passo sostenuto o una corsa leggera possono dare ottimi risultati.

Dieta dei 50 anni: integratore

