Dieta di Antonella Clerici: i segreti della sua forma fisica

La dieta di Antonella Clerici si basa su un regime davvero particolare in cui alterna cose buone e di salute per riuscire a dimagrire e perdere peso.

Per chi lavora nel mondo della cucina non è mai facile perdere peso, dal momento che si è sempre circondati da manicaretti. Antonella Clerici lo sa molto bene e per mantenersi in salute, ha seguito una dieta che le ha permesso di perdere alcuni chili in eccesso e sfoggiare una discreta forma fisica. Cerchiamo di capire quale è il suo regime alimentare e come ha fatto.

Dieta di Antonella Clerici

La conduttrice che è in televisione tutti i giorni con la trasmissione È sempre mezzogiorno appare in buona forma fisica. Il merito è della dieta che Antonella Clerici ha seguito con dedizione e costanza permettendole di perdere i chili in eccesso ed essere ancora più bella. La sua dieta si basa su uno stile alimentare che è più una filosofia di vita insieme a una buona attività fisica.

Antonella Clerici, come moltissimi altri soggetti, ha avuto sempre difficoltà a mantenere il peso corporeo che, dopo la gravidanza, è aumentato. Per ritornare in forma, soprattutto per una ragione di salute, ha deciso di mettersi a dieta unendo anche l’attività fisica. La conduttrice pratica tre volte a settimana il tapis roulant.

Oltre al tapis roulant, cammina anche per 45 minuti tutti i giorni proprio per essere in forma e guadagnarne in salute. Ha imparato anche a regolarsi in completa autonomia. Per esempio, se capitano dei giorni in cui si concede degli stravizi, i giorni a seguire cerca di ridurre le porzioni e le calorie dei vari alimenti in modo da rimettersi in forma.

La dieta di Antonella Clerici si basa sul consumo di tantissima acqua che depura l’organismo e al tempo stesso drena i liquidi in eccesso. Il suo regime alimentare prevede anche il consumo di un bicchiere d’acqua e di verdure crude o cotte poco prima dei pasti principali proprio per diminuire e smorzare i morsi della fame.

Dieta di Antonella Clerici: benefici

La cosa importante quando si segue una dieta è rispettare il proprio stile alimentare e Antonella Clerici lo sa molto bene dal momento che la sua dieta ha funzionato permettendole di perdere i chili in eccesso. Durante la fase della menopausa, si ha la tendenza a ingrassare a causa dei cambiamenti ormonali.

La dieta di Antonella Clerici comporta una serie di benefici. Infatti, il regime alimentare della conduttrice si basa su una fase depurativa, poi una di detossinazione per le scorie e le tossine in eccesso per poi passare a quella metabolica che è molto importante in quanto aiuta ad attivare e risvegliare il metabolismo.

Nel suo regime alimentare, la conduttrice segue cinque giorni, quali il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato di dieta leggera in cui si mangiano alimenti equilibrati e bilanciati, mentre gli altri due, quindi il mercoledì e la domenica sono definiti spezza dieta dove è possibile soddisfare i cinque tipi di benessere, che corrispondono a quello emotivo, fisico, sociale, intellettuale e anche spirituale.

In queste giornate è possibile trasgredire e lasciarsi andare, ma senza esagerare. Sono due giorni della settimana in cui è consentito consumare la pizza. In questo modo si riesce a dimagrire, ma allo stesso tempo a non rinunciare a cose buone in modo che la dieta sia anche divertente e non troppo noiosa o monotona. I giorni spezza dieta sono importanti per evitare il classico effetto yo-yo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.