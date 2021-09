Dieta di Fiorello: quali sono i segreti della sua linea

La dieta di Fiorello che prevede il digiuno nelle ore serali lo ha aiutato a essere in forma smagliante e garantendo tutti i benefici necessari.

Sono tanti i personaggi dello spettacolo che ci tengono ad apparire in forma migliore per i vari eventi a cui devono presenziare. Non sempre si riesce a mantenersi al massimo della forma, ma con un po’ di sacrifici è possibile. All’ultimo Festival di Sanremo, Fiorello è apparso in splendida forma grazie al regime che segue. Ecco la dieta di Fiorello e i benefici che gli ha apportato.

Dieta di Fiorello

È il più grande showman della televisione italiana e per mostrarsi sempre al top della forma, Fiorello ha deciso di seguire una dieta molto particolare. La dieta di Fiorello l’ha aiutato a perdere i chili di troppo ed essere in forma perfetta per qualsiasi evento. Per il suo fisico tonico, segue la dinner cancelling, ovvero la dieta in cui non si mangia nulla a cena.

La dieta di Fiorello, ovvero la dinner cancelling, nota come cancella cena, un regime di digiuno intermittente che è giunto alla ribalta grazie al noto showman che ha affermato di essere dimagrito parecchio seguendo questo particolare schema alimentare. Segue lo schema 16:8 in base al quale bisogna nutrirsi per 16 ore, mentre nelle restanti 8 ore della giornata si cerca di evitare gli eccessi.

Per quanto riguarda questo regime alimentare, l’ultimo pasto si consuma intorno alle 17, mentre prima bisogna consumare un pasto leggero in modo da abbuffarsi nelle ore della cena in modo che tra l’ultimo pasto della giornata e il riposo notturno possano passare fino a due o tre ore. Nelle ore di digiuno, quindi nelle 8 ore restanti, si consumano, proprio come ha fatto lo showman, liquidi, tra cui acqua, tisane, ecc.

Si può seguire la dieta di Fiorello sia per due o tre giorni alla settimana, ma anche per più tempo, per un digiuno moderato di due settimane circa. grazie a questo regime, Fiorello è riuscito a perdere una decina di chili in poco tempo. Inoltre, è possibile anche ripeterla per più mesi o un anno in modo da mantenere il proprio peso.

Dieta di Fiorello: benefici

Un regime come la dieta di Fiorello comporta diversi benefici, come dimostra anche il dimagrimento e la trasformazione che è avvenuta nello showman. I risultati sono visibili sin da subito, anche seguendola per un solo giorno a settimana. Ovviamente è sempre bene consultare prima l’esperto in modo da capire se sia adatta al proprio stile di vita.

I vantaggi di questa dieta non sono soltanto fisici, quindi di dimagrimento e di lotta contro i chili di troppo, ma anche un benessere psicofisico. Quindi, la dieta di Fiorello comporta un aumento dell’energia e della concentrazione, in generale. Aiuta a perdere peso e grasso corporeo, riduce i valori pressori e normalizza i livelli di glicemia e anche colesterolo.

Permette di perdere peso e dimagrire dal momento che porta l’organismo a cercare i nutrienti necessari, non dal cibo ingerito, bensì dalle riserve. La dieta di Fiorello è molto rigida e quindi è possibile andare incontro a degli attacchi di fame che si possono combattere sempre facendo attenzione ai vari alimenti che si consumano.

Un regime alimentare del genere è molto facile da seguire in quanto permette di essere gestito in maniera semplice. Molto efficace anche per altri fattori dal momento che aiuta a depurarsi e rallenta l’invecchiamento.

