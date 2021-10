Dieta di Orietta Berti: come fa ad essere in forma a 78 anni

Orietta Berti è riuscita a tornare in discreta forma grazie a una dieta molto semplice ideata per lei da un esperto che l'ha portata a perdere 9 kg.

Tornare in forma non è affatto facile e i personaggi dello spettacolo lo sanno molto bene dal momento che devono rispettare la giusta alimentazione. Seguire una alimentazione adatta e la giusta dieta ha permesso a Orietta Berti di perdere alcuni chili e di essere in buona forma. Cerchiamo di capire quale alimentazione ha seguito in modo da ottenere gli stessi risultati.

Dieta di Orietta Berti

Orietta Berti è una delle artiste di punta della musica italiana e il successo della canzone estiva ne è la dimostrazione dal momento che ha dominato le classifiche. La cantante è balzata anche agli occhi del gossip in quanto è riuscita a tornare in buona forma grazie a una dieta personalizzata sul suo fisico ideata da un esperto del settore.

Proprio in una intervista, ha raccontato di essere riuscita a perdere quasi 10 kg passando dai 74 sino ai 65 del suo attuale peso. Orietta Berti ha confessato di aver seguito la dieta messa a punto per lei dall’esperto in questo campo, ovvero il Dr Sorrentino. Un regime che ha deciso di seguire per via di alcuni problemi a causa dell’aumento di peso.

Un regime facile da seguire in cui era previsto anche il cioccolato fondente, ma dal momento che lei non lo ama ha deciso di optare per dello yogurt magro che ha diversi nutrienti. Nella dieta seguita da Orietta Berti sono vietati alimenti ricchi di grassi, come le fritture, i dolci, ma anche le salse a base di panna e alcolici.

A colazione era solita consumare dello yogurt magro oppure del formaggio o ancora un frutto. Per il pranzo o la cena della pasta o riso esclusivamente integrali con un secondo a base di verdure oppure si poteva scegliere per un panino al prosciutto o crudo oppure della bresaola insieme sempre alle verdure. Per quanto riguarda la cottura degli alimenti, si predilige al vapore oppure al forno.

Dieta di Orietta Berti: proprietà

Orietta Berti ha deciso di impegnarsi a fondo per raggiungere questo traguardo ed è riuscita, grazie alla dieta pensata per lei dal Dr. Sorrentino, di perdere quasi 10 kg. In passato ha seguito e cominciato tantissime diete, ma senza ottenere risultati concreti, mentre in questa ha subito notato ottimi benefici e vantaggi. Insieme a questo regime, ha dedicato tempo anche all’attività fisica con passeggiate e tapis roulant che l’ha aiutata a ottenere questi risultati.

Nella dieta di Orietta Berti, come si è visto, non mancava assolutamente lo yogurt, considerato un pasto importante dal momento che smorza i morsi della fame e può essere anche un ottimo spuntino da consumare a colazione oppure a metà mattina proprio come faceva la cantante.

Un regime che ha seguito per circa due mesi ottenendo ottimi benefici e soprattutto una discreta forma fisica, proprio come lei desiderava e voleva. Nella sua dieta, oltre allo yogurt, è possibile anche consumare delle verdure crude, come carote o finocchi negli spuntini di metà mattina e del pomeriggio proprio per non abbuffarsi e sentire i morsi della fame.

Come condimento, è possibile usare le erbe aromatiche e le spezie come la curcuma che è anche la base di un noto integratore come Piperina & Curcuma Plus. Durante la giornata è consigliabile bere dell’acqua, anche aromatizzata a base di agrumi o del tè verde che depura.

Dieta di Orietta Berti: miglior integratore

