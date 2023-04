Dieta di pasqua: come non prendere troppi chili durante le feste

Evitare il bis di alcuni piatti, optare per alimenti sani e leggeri, permettono di non esagerare e non ingrassare nella dieta di Pasqua.

Le uova di cioccolato, la faraona, l’agnello, ma anche la colomba sono alcuni degli alimenti da portare in tavola per la Pasqua. Sono cibi che fanno ingrassare per le tante calorie che contengono. Per questo, la dieta di Pasqua può aiutare ad arrivare in forma lasciandosi andare a qualche peccato di gola senza sensi di colpa o rinunce.

Dieta di Pasqua

In questo periodo pre-pasquale, seguire la dieta di Pasqua è importante per arrivare a questo momento evitando così di ingrassare o prendere chili in eccesso. In questo periodo, complice la presenza dei banchetti e dei pranzi, le uova di cioccolato e dolci come la colomba oppure l’agnello, è inevitabile prendere dei chili in più.

La lista dei dolci e dei piatti tipici rischia di mettere in seria difficoltà la propria linea, ma seguire un regime adatto nei giorni precedenti il periodo festivo è necessario per non ingrassare, ma anche per non rinunciare a qualche sgarro senza sentirsi troppo in colpa. Non si ha bisogno di un regime particolarmente drastico o digiuno.

La cosa importante è scegliere cibi che facciano bene, che siano ricchi di nutrienti e che siano depuranti al tempo stesso. La dieta di Pasqua aiuta a non appesantirsi troppo e anche a depurare l’organismo in modo da poter assaporare nel modo migliore le cose buone che si ha intenzione di mangiare nei giorni di festa.

Basta optare per un menù che permetta di portare sul tavolo cibi che non siano troppo calorici o ricchi. Gli alimenti come asparagi, carciofi sono indicati anche per depurare l’organismo considerando le proprietà disintossicanti che possiedono. una attenzione maggiore all’alimentazione aiuta sicuramente a ottenere ottimi risultati.

Dieta di Pasqua: consigli

La cosa importante, quando si segue la dieta di Pasqua, è fare scelte consapevoli e giuste. Soltanto con alcuni accorgimenti da portare in tavola dall’antipasto sino al dolce, è possibile riuscire a non ingrassare ed essere in ottima forma. Ovviamente bisogna cercare di non abbuffarsi eccessivamente e approfittare delle passeggiate all’aria aperta per smaltire i chili accumulati.

La cosa importante, secondo gli esperti, è optare per dei metodi di cottura che non prevedano troppi grassi in eccesso. Sono diversi i piatti a base di uova che si preparano per questa ricorrenza. In questo regime è meglio optare per delle uova sode o in camicia, per una Pasqua più leggera e meno calorica rispetto al solito.

Per questa festa, la colomba è il dolce simbolo e si trova in vari modi: con pistacchio, alla crema, al cioccolato oppure ai frutti di bosco. Nella dieta di Pasqua, è possibile consumarne una fetta a colazione magari accompagnata da dello yogurt greco e una tisana a base di finocchio che depura. Si consiglia di optare per alimenti come mirtilli, frutti rossi, ma anche legumi e pesce dal basso indice glicemico.

Considerando che le uova di cioccolato sono il simbolo di questa festività, è possibile gustarle, ma facendo attenzione a quale scegliere. In base al parere degli esperti, non bisogna esagerare per quanto riguarda le quantità e optare per un tipo di cacao che sia puro e biologico.

