Dieta digiuno intermittente: benefici e contro

La dieta digiuno intermittente ha, come ogni regime, i suoi pro e contro. Favorisce il dimagrimento, ma rischia anche di innescare lo stato di chetosi.

Sono diversi i regimi alimentari dietetici che si possono scegliere per ottenere risultati che siano duraturi nel tempo. Ci sono anche regimi che non mettono tutti concordi, proprio come la dieta digiuno intermittente che ha dei benefici, ma anche diversi difetti che possono compromettere la salute. Cerchiamo di scoprire quali sono e come funziona.

Dieta digiuno intermittente

Un regime dietetico considerato uno dei più popolari che esistano, che presenta pregi e difetti. Si chiama dieta digiuno intermittente poiché prevede il consumo di determinati alimenti all’interno di una finestra temporale, mentre nelle restanti ore della giornata si digiuna e si possono solo assumere liquidi, come acqua, tisane, ecc.

Il metodo 16/8 rientra perfettamente in questo tipo di regime ipocalorico ed è il più diffuso. Prevede di mangiare entro un tempo di 8 ore e digiunare per 16 ore. Si potrebbe fare colazione alle 7 di mattina e pranzo entro le 15 per poi non consumare e mangiare più nulla fino al mattino successivo. Si possono soltanto assumere dei liquidi privi di zuccheri.

Durante le fasi del digiuno è possibile consumare acqua, caffè e altre bevande senza calorie o zuccheri. Non sono ammessi cibi solidi o bevande zuccherate. Oltre al metodo 16/8, ci sono anche altre varianti, come lo schema a giorni alterni 5: 2 dove per due giorni a settimana, non consecutivi, bisogna ridurre le calorie dei vari alimenti.

Dieta digiuno intermittente: contro

Sebbene la dieta digiuno intermittente possa portare a un dimagrimento rapido, non tutti riescono a portarla a termine, proprio perché si tratta di un regime particolarmente restrittivo e rigido. Inoltre, digiunare non è mai stato fonte di benefici e si rischia di mangiare molto di più, vanificando cos i risultati del regime.

I soggetti che si sono approcciati a questo regime dietetico sono andati incontro a una serie di difficoltà e di effetti collaterali. Molti hanno avuto difficoltà ad addormentarsi proprio per il languorino che avvertivano nelle ore serali o hanno avvertito debolezza oppure una diminuzione delle proprie performance psicofisiche, soprattutto nei periodi di maggiore attività.

Inoltre, digiunare così a lungo rischia di innescare il meccanismo della chetosi con moltissime conseguenze per la salute. Un regime non adatto alle donne in gravidanza o a chi allatta oppure ai soggetti anziani.

Dieta digiuno intermittente: i pro

Seguire la dieta digiuno intermittente apporta anche degli importanti vantaggi e benefici al fisico. Innanzitutto, si rivela un regime molto rapido per dimagrire e migliorare anche i parametri metabolici, come i livelli della glicemia o della pressione sanguigna, ecc. In base a degli studi scientifici, sembra che il metodo 16/8 e 5:2 siano efficaci nella perdita di peso.

Seguire questo regime permette, non solo di dimagrire e di eliminare i chili in più, ma anche di ridurre l’appetito e garantire un maggiore senso di sazietà e di pienezza. Una dieta facile da seguire anche perché non richiede il conteggio delle calorie o l’eliminazione di determinati cibi favorendone altri.

Sprigiona la neurotrofina che protegge il sistema nervoso centrale favorendo un buon funzionamento del cervello. Tonifica i muscoli e agisce sull’invecchiamento cellulare ritardandolo in modo da preservare la memoria per diverso tempo. Una dieta seguita anche da personaggi dello spettacolo come Jennifer Aniston, con ottimi risultati, come si evince dal suo fisico tonico.

