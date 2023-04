Dieta dopo Pasqua: come riprendere la forma fisica

Nella dieta dopo Pasqua è bene stare attenti a limitare alcuni alimenti optando per frutta e verdura per tornare in forma dai bagordi.

Una fetta di colomba e le immancabili uova di cioccolata, insieme al picnic o alle braciole di maiale ai ferri con gli amici, hanno portato ad accumulare dei chili in più. Con l’avvicinarsi della prova costume, bisogna riuscire a smaltirli e la dieta dopo Pasqua è il giusto regime per ritornare in forma. Vediamo come fare e cosa mangiare.

Dieta dopo Pasqua

Con la Pasqua e Pasquetta appena terminate, il fisico e la silhouette ne hanno risentito particolarmente. Per questa ragione, è bene cominciare a ritrovare e recuperare la forma fisica anche in vista della prova costume e la dieta dopo Pasqua è sicuramente il regime ideale da seguire per riuscire a tornare a indossare quei jeans tanto amati.

Con le feste si tende a esagerare con i grassi e i condimenti, ma è alquanto normale considerando anche tutto quello che si tende a consumare in questo periodo. La cosa importante, in questi casi, è provare a rimettersi in carreggiata, tornando a uno stile di vita sano ed equilibrato che, durante il periodo pasquale, si è tralasciato.

Innanzitutto, è bene affermare che i chili accumulati durante il periodo pasquale non si possono perdere nel giro di un solo giorno, ma si ha bisogno di tempo e di seguire il giusto metodo per tornare così rapidamente in forma. Mai affidarsi a regimi drastici o a digiuni forzati dal momento che non forniscono ciò di cui si ha bisogno.

Nella dieta dopo Pasqua è sempre bene farsi seguire da un esperto del settore in modo da riuscire a buttare giù quei due o tre chili che si sono accumulati a causa delle leccornie consumate in questo periodo.

Dieta dopo Pasqua: consigli

Per seguire nel modo migliore la dieta di Pasqua è bene ascoltare e seguire i consigli degli esperti del settore. I professionisti in questo campo consigliano infatti di eliminare l’alcool e i super alcolici bandendo anche dalla tavola tutti quegli alimenti che sono stati presenti in questi giorni. Quindi, via agli zuccheri e ai dolci.

Bisogna poi limitare il consumo di sale, cercando di idratarsi nel modo migliore e bevendo molta acqua, preferibilmente naturale. Si consiglia e raccomanda di privilegiare un menù a base di tante proteine e fibre che aiutano a favorire anche una buona digestione e stimolare così l’attività intestinale. Fondamentale poi nutrirsi di pesce, frutta, verdura e carni bianche.

Si dovrebbe, nella dieta di Pasqua, limitare il consumo del pane e della pasta e, nel caso, optare per quello integrale, maggiormente ricco di fibre. Oltre all’alimentazione che è fondamentale, è bene anche dedicarsi all’attività sportiva, quindi al movimento. Non è necessario, in tal senso, programmare allenamenti estenuanti, ma basta stilare un programma che sia equilibrato e costante.

Una corsetta leggera da fare ogni giorno aumentando, man mano la velocità aiuta sicuramente a smaltire i chili in eccesso. Poi, è consigliato stare lontano da tutti quei dolci come la colomba e le uova di cioccolato optando per alimenti sani e genuini che facciano tornare in forma e stare bene.

Dieta dopo Pasqua: integratore

