Estate alle porte. Si avvicina la prova costume e Michelle Hunziker – da poco nonna di Cesare Augusto – decide di svelare ai suoi follower su Instagram il segreto della sua forma fisica.

Cosa mangia a pranzo Michelle Hunziker?

Un menù semplice, da pensare e da preparare. Nelle sue stories Michelle racconta il suo pranzo tipo prima di recarsi negli studi Mediaset di Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5 che conduce insieme a Gerry Scotti: tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino; a seguire, risotto con asparagi bianchi. E specifica: «Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite».

Nonna Michelle

Tra consigli su come mangiare bene e come tenersi in forma, sui social Michelle non manca di mostrare foto insieme al suo nipotino Cesare Augusto, figlio della primogenita Aurora Ramazzotti. La neo nonna si è sempre detta molto felice del suo nuovo ruolo, già durante la gravidanza di Aurora aveva anticipato che sarebbe stata molto vicina a lei e al piccolo in arrivo, promettendo di dare una mano concreta alla figlia: «Io sono super orgogliosa perché ho notato che ci sono tantissimi nonni giovani che hanno paura di dirlo. Ma la “nonnitudine” non ha niente a che fare con l’età anagrafica, è uno stato di beatitudine. Per strada fa un po’ strano perché mi chiamano nonna. Anche con Eros ci chiamiamo nonno e nonna, lui è super emozionato».