Dieta: i falsi miti ed errori da non commettere

Saltare i pasti, optare per carboidrati raffinati sono errori che si tende a commettere in una dieta e che non sempre aiutano.

Chiunque decida di intraprendere un percorso dietetico prima o poi va incontro ad errori e falsi miti che è possibile sfatare. Bisogna stare attenti in quanto alcuni sbagli possono vanificare i risultati che si possono ottenere nella dieta. Proviamo a vedere quali sono alcune di queste cattive abitudini e come correggerle.

Dieta

Nel momento in cui si decide di perdere peso, quindi seguire una dieta, è molto importante ricordarsi di affidarsi a personale esperto che sappia stilare un programma specifico per ognuno. Inoltre, è sempre bene coniugare attività fisica e una buona alimentazione proprio per evitare di incappare in determinati errori.

Proprio quando si segue un percorso dimagrante ci sono una serie di errori e falsi miti che sarebbe bene evitare di seguire perché rischiano di non portare risultati, ma anche al tempo stesso mettere a repentaglio la propria salute. Ci sono falsi miti che bisogna sfatare proprio per una alimentazione che sia maggiormente salutare e sana.

Moltissimi soggetti pensano che bere una tisana oppure saltare i pasti durante una dieta aiuti a dimagrire. In realtà, non è così, anzi. Saltare la colazione, il pranzo o qualche altro pasto dei cinque previsti in ogni dieta comporta un rallentamento del metabolismo e anche un peggioramento della salute al tempo stesso.

Provare a fare dei pasti che siano, non solo regolari, ma anche nutrienti, è sicuramente l’unico metodo per poter abbattere i chili di troppo e quindi riuscire a perdere peso definitivamente. No alle diete rigide, troppo restrittive o mono alimento, in quanto comportano delle carenze e degli squilibri, in generale.

Dieta: cosa evitare

Il punto chiave di un qualsiasi regime dimagrante è sicuramente seguire una dieta che sia equilibrata e sostenibile al tempo stesso da combinare insieme a un buon esercizio fisico in modo da ottenere una forma fisica che sia in salute. Nel momento in cui si segue un regime dimagrante, si pensa subito che i carboidrati facciano ingrassare.

In realtà, perdere peso significa anche avere consapevolezza di quello che si sta mangiando e quindi distinguere tra carboidrati integrali da preferire in quanto ricchi di nutrienti (vedi pane, pasta e riso integrale) limitando così il consumo di quelli raffinati che sono contenuti nei dolci e nelle bevande zuccherate e che andrebbero aboliti.

In una dieta sana non possono mancare poi quei nutrienti come i grassi sani che sono in grado di fornire al corpo tutto il necessario per un benessere ottimale. Sono grassi sani quelli contenuti in frutti come l’avocado e le noci che sono molto importanti per la salute anche per la loro proprietà saziante. Contare le calorie degli alimenti non è la sola caratteristica da considerare al momento del percorso dimagrante.

Molto importante cercare di avere un atteggiamento adatto che comprenda non solo una buona e sana alimentazione, accompagnata da attività fisica, ma anche la capacità di gestire lo stress in modo da poter raggiungere una perdita di peso che sia sana e naturale.

