Consumare le giuste proteine a colazione insieme a una insalata di lattuga e una fetta di anguria nella dieta in vacanza aiuta a non prendere peso.

In vacanza non è mai facile, tra gelati, cene e anche grigliate, riuscire a mantenere il fisico snello e tonico. Bisogna sapersi regolare e seguire la giusta dieta ai fini di una buona forma fisica evitando così di ingrassare e di cancellare tutto ciò che è stato fatto in passato per raggiungere una forma smagliante.

Dieta in vacanza

In vacanza, a causa di aperitivi, cene e stuzzicchini vari è molto difficile riuscire a mantenersi in forma. Per questi motivi, seguire una dieta in vacanza è fondamentale per tenersi in forma ed evitare di ingrassare, anche se ci si concede degli stravizi o leccornie. Un regime messo a dura prova che rischia di vanificare i sacrifici fatti per arrivare in forma alla prova costume.

Seguire una dieta in vacanza può essere difficile, ma non è impossibile. Basta soltanto sapersi organizzare e riuscire a dire qualche no alle uscite o alle cene che sicuramente fanno ingrassare rischiando di perdere la linea che così faticosamente si è riusciti a raggiungere in tempo per la spiaggia e la prova costume.

Per coloro che hanno già ottenuto il peso forma adatto è possibile sfruttare questo periodo per evitare di ingrassare e seguire un regime equilibrato e sano. Per il pranzo in spiaggia è possibile optare per qualcosa di leggero come insalate di rucola e di lattuga oppure carote fresche e accompagnare con una fetta di melone o anguria.

Un gelato, ogni tanto, al posto del pranzo, è assolutamente concesso, ma si consiglia di optare per un gusto alla frutta evitando quelli alla crema, al cioccolato che gonfiano e sono ricchi di carboidrati e zuccheri, non adatti per il regime in vacanza.

Dieta in vacanza: consigli per non ingrassare

Prima di tutto, anche in base al parere degli esperti, per evitare di ingrassare, è bene cercare di bilanciare i vari pasti. Alla ricca colazione che non può mancare neanche nella dieta in vacanza o alla cena gourmet, si può accompagnare un pranzo che sia frugale e leggero. Un piccolo toast o un panino con la bresaola sono il giusto pasto da consumare in spiaggia.

Il melone o l’anguria sono i frutti ideali da consumare in spiaggia anche perché aiutano a mantenersi in forma, ma senza rinunce o sacrifici. Inoltre, si possono consumare rapidamente, anche durante una camminata in montagna. Le torte fatte in casa da gustare al buffet dell’albergo per la colazione possono andare bene, ma è bene accompagnarle a delle proteine.

Per iniziare la giornata nel modo migliore, delle uova o dei salumi da consumare a colazione sono adatti anche perché aiutano a mantenere i livelli di glicemia e a saziarsi senza abbuffarsi durante il giorno. Gli spuntini di metà mattina e pomeriggio non devono mancare, ma bisogna che siano a base di frutta fresca od oleosa oppure di uno yogurt bianco per placare il senso di fame.

Insieme all’alimentazione, nella dieta in vacanza non può mancare un po’ di attività fisica: dalla passeggiata in montagna sino alla corsa in riva alla spiaggia al mattino presto. Fare attività fisica al mattino prima della colazione aiuta a non appesantirsi e ci si presenta al momento del pasto mattutino senza troppi rischi.

