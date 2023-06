Dieta mediterranea estiva: il regime migliore per stare in salute

Con la dieta mediterranea estiva si torna in forma con il consumo di alimenti come frutta e verdura, ma anche tante insalate per recuperare.

Con la stagione estiva e il caldo che incombe si ha voglia di non esagerare a tavola e puntare su piatti che siano equilibrati e leggeri. Proprio queste caratteristiche sono alla base della dieta mediterranea estiva, un regime indicato per questa stagione per la varietà di alimenti e i benefici che apporta. Vediamo i cibi da consumare.

Dieta mediterranea estiva

Considerato il regime migliore da seguire in ambito dell’alimentazione poiché la dieta mediterranea permette di ottenere i giusti benefici. Inoltre, è uno stile di vita particolarmente indicato e adatto da seguire anche durante il periodo estivo grazie a una serie di alimenti di stagione di cui è possibile cibarsi e consumare.

Considerato dai massimi esperti uno stile e filosofia di vita ideale per affrontare i caldi della stagione estiva, ma anche al tempo stesso tornare rapidamente in forma. Un regime che è il migliore da tanto tempo secondo esperti studiosi proprio per le varie proprietà, ma anche per i benefici che è in grado di donare.

Come al solito, per seguire la dieta mediterranea si consiglia di affidarsi alla piramide alimentare, uno schema che consta di una serie di alimenti che è possibile mangiare e consumare a tavola durante il periodo estivo. Seguire un regime del genere non significa abbuffarsi di pasta, bensì imparare a consumare i giusti vegetali tra cui frutta e verdura.

Molto importante poi la colazione che deve essere il più leggera possibile magari a base di un frullato o di una centrifuga, mentre a merenda è consigliata anche una macedonia da condire con un po’ di succo di limone. Lo smoothie è un pasto adatto da preparare con la frutta di stagione così come una buona insalata di riso che è ricca di vari nutrienti.

Dieta mediterranea per l’estate: vantaggi

Un regime come la dieta mediterranea si rivela ideale da seguire nel periodo estivo per una serie di benefici e di vantaggi che apporta. Innanzitutto, punta su alimenti nostrani, ovvero made in Italy, quindi di ottima qualità e ricchi di determinati nutrienti di cui si ha bisogno per affrontare le giornate calde e assolate.

Inoltre, è un regime adatto anche per combattere il periodo di afa e di umidità in quanto punta su alimenti di stagione e il consumo di tantissima acqua che idrata e pulisce le tossine eliminando le scorie in profondità. I benefici di un programma alimentare del genere si notano anche nella fase digestiva che migliora.

Consumare i piatti della dieta mediterranea per la stagione estiva significa anche saper abbinare e bilanciare i vari alimenti in modo da avere un benessere totale e completo. infatti gli alimenti sono ricchi di nutrienti come vitamine, fibre, ma anche sostanze antiossidanti, grassi insaturi che combinati insieme possono fare bene.

I vari cibi hanno proprietà antiossidanti permettendo di combattere e contrastare patologie serie e importanti. Il rapporto che si instaura tra le calorie degli alimenti e il bisogno energetico permette di migliorare l’attività metabolica e quindi regolare il peso corporeo. Non solo l’aspetto fisico, ma anche tutto l’organismo beneficia delle potenzialità di questo regime.

