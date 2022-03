Dieta mediterranea: gli errori da non commettere

Il pane, la pasta, i cereali sono alcuni alimenti tipici della dieta mediterranea, ma bisogna fare attenzione a non esagerare e ridurre le porzioni.

Quando si segue una dieta è molto importante prestare attenzione ai vari alimenti e alle quantità in modo da non esagerare. Tra i vari regimi alimentare che si possono seguire, la migliore è sicuramente la dieta mediterranea, ricca di tantissimi benefici e proprietà. Qui spieghiamo gli errori che si incontrano lungo il percorso e come fare per non commetterli.

Dieta mediterranea

È il regime alimentare o meglio uno stile di vita molto apprezzato per le sue proprietà e i benefici che apporta alla salute. Seguire la dieta mediterranea significa puntare su un modello alimentare che permette di garantire un benessere psicofisico, salvaguardando ogni aspetto della salute. Uno stile di vita che si basa sulle tradizioni alimentari e le buone abitudini dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Un regime alimentare che ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e consensi, infatti è entrata di diritto nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco, oltre a essere considerata la migliore del 2022 per il quinto anno consecutivo. Una dieta sana e bilanciata che bisogna tripartire nel seguente modo: 60% carboidrati, 25-30% grassi e 10-15% di proteine da consumare ogni giorno.

Nella dieta mediterranea non possono mancare i cereali da consumare almeno tutti i giorni in quanto ricchi di fibre. Si consiglia di optare per cereali non raffinati, quali la pasta, il riso e il pane, ma sono compresi anche l’orzo e l’avena senza dimenticare 3 porzioni di frutta e 6 di verdure da consumare tutti i giorni.

Il latte e gli yogurt sono da consumarsi ogni giorno, mentre sarebbe cercare di ridurre il consumo dei formaggi almeno due volte a settimana. Un regime del genere è molto importante da seguire non solo per il dimagrimento, ma anche perché tiene sotto controllo il colesterolo, riduce i valori della pressione e migliora l’apparato cardiocircolatorio in modo da non andare incontro a patologie quali ictus oppure infarto.

Dieta mediterranea: errori

Un regime, come già detto, molto completo, equilibrato, sano e ricco di tantissimi nutrienti che fanno bene al fisico e alla salute, in senso generale. Molti seguono la dieta mediterranea in modo inconsapevole commettendo una serie di errori che sarebbe meglio evitare e che possono pregiudicare i buoni risultati di questo stile di vita.

Fa parte della nostra tradizione e può capitare di incappare in alcuni errori a cui è bene fare attenzione. Sebbene la dieta mediterranea includa alimenti quali i carboidrati di cui fanno parte il pane e la pasta, è meglio non esagerare e cercare di ridurre le quantità. Un piatto di spaghetti al pomodoro a pranzo è concesso, ma non bisogna farne l’abitudine.

Si consiglia di optare per pane, pasta e riso integrali che sono maggiormente ricchi di fibre che regolano la motilità intestinale. Inoltre, qualora si mangiasse la pasta non bisognerebbe consumare il pane in quanto si rischia un eccesso di carboidrati che causano danni al fisico accumulando grassi in più. Bisogna cercare di fare attenzione alle porzioni riducendole.

Il pesce, la carne e i formaggi vanno consumati con parsimonia, mentre per quanto riguarda la frutta, la verdura e i cereali è utile abbondare proprio perché contengono tantissimi nutrienti, quali vitamine, minerali e proteine utili al fabbisogno e al dispendio energetico. Molto importante anche fare movimento evitando uno stile di vita eccessivamente sedentario.

