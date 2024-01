Dieta mediterranea: la migliore per la settima volta nel 2024

Alcuni regimi dimagranti sono molto importanti soprattutto per i benefici e le proprietà che sono in grado di donare all’organismo e alla salute. Tra questi programmi alimentari rientra la dieta mediterranea che ha guadagnato, per l’ennesima volta, il primato di migliore, come dimostrano gli esperti e i vari criteri. Vediamo in cosa consiste e quali sono le altre posizioni.

Dieta mediterranea

Per il 2024, la dieta mediterranea conferma, ancora una volta, l’ennesima, di essere la migliore, tra le tante proposte. Un regime che è sempre più apprezzato e amato proprio perché a base di prodotti di stagione e che è in grado di donare tantissimi benefici a tutti coloro che decidono di seguirla. Considerata un vero e proprio stile di vita più che un regime alimentare.

Per il settimo anno è al primo posto della classifica in base ai dati forniti dalla rivista americana US News and World Report. Una commissione di esperti e professionisti in vari settori del benessere e della salute hanno identificato questo regime come il migliore che possa esistere. Si sono basati su alcuni fattori come benefici, sostenibilità e salute.

La dieta mediterranea ha vinto anche quest’anno la classifica in quanto risulta essere molto facile da seguire. È considerata infatti un regime apposito e specifico per la famiglia, oltre a basarsi su un’alimentazione sana e alquanto variegata. Dona poi una serie di benefici che interessano le ossa, le articolazioni e altri aspetti.

Un vero e proprio stile di vita che comprende, non solo alcuni alimenti da assumere, come olio di oliva, spezie o anche altri prodotti, ama consta di una serie di regole come la convivialità, l’interazione ai pasti compresa l’attività fisica. Tra i vari alimenti sono inclusi il pesce, del pollame magro, ma anche frutta e verdura, insieme ai legumi e ortaggi.

Dieta mediterranea: classifica

Se la dieta mediterranea ha guadagnato il primo posto della classifica proprio perché considerata da tutti la migliore, ci sono anche altri regimi alimentari che si possono seguire e che aiutano nel processo di dimagrimento. Al secondo posto, vi è la dieta Dash che si basa su alimenti come frutta, verdura, cereali limitando il consumo e quantità di sodio.

Al terzo posto è stata inserita la dieta MIND che, come dice il nome, è molto utile per combattere e contrastare patologie legate al sistema nervoso. Si basa su una serie di alimenti e cibi che permettono di migliorare la salute e il benessere del cervello. Sono tutte e tre diete molto importanti soprattutto per i cibi e alimenti al loro interno.

Nella classifica dove la dieta mediterranea è stata la detentrice, è stata introdotta per la prima volta il regime vegano, quindi esclusivamente a base vegetale, che ha guadagnato la decima posizione. La dieta Dukan è al 28esimo posto su 30 altri regimi dimagranti, mentre la crudista che raccomanda di consumare cibo che non sia stato cotto, lavorato o scaldato al microonde è all’ultimo posto.

