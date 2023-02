Dieta Meta di Noemi: come perdere 3 chili al mese

La dieta Meta seguita da Noemi consiste in un metodo che riguarda non solo il dimagrimento, ma anche l'approccio al cibo e a una buona alimentazione.

All’ultimo Festival di Sanremo, nella serata delle cover, la cantante Noemi ha sfoggiato una forma smagliante grazie anche alla dieta che sta seguendo con ottimi risultati. La cantante, infatti, si mantiene in forma grazie alla dieta Meta che le consente di prendersi cura di se stessa, non solo fisicamente, ma anche sotto altri aspetti. Nei paragrafi seguenti i benefici e il programma di questo regime dimagrante.

Dieta Meta di Noemi: cos’è

La cantante Noemi, sul suo profilo Instagram, appare in forma smagliante dal momento che, grazie alla dieta Meta che ha seguito, è riuscita a perdere fino a 15 chili sfoggiando un fisico tonico. META è l’acronimo di Medical Education Transform Action, un metodo che permette di trasformare il proprio fisico, come è accaduto alla cantante.

Non è corretto considerarlo un vero e proprio regime dietetico, quanto un metodo e protocollo che si occupa di vari ambiti: cibo, le emozioni, ma anche il movimento e la salute in modo da garantire un benessere psicofisico ottimale. Un metodo che è stato ideato dalla nutrizionista Monica Germani che ha seguito la cantante.

Un percorso che parte da basi scientifiche e che opta per il consumo di una alimentazione e cibi sani. La dieta Meta seguita da Noemi le ha permesso di perdere fino a 15 chili consumando circa 1200 calorie giornaliere in modo da arrivare a dimagrire di almeno 4 chili in una settimana.

Un programma alimentare che è sano e bilanciato, ma non troppo restrittivo o drastico. Infatti, nella dieta Meta della cantante vi è la possibilità di consumare anche carboidrati come la pasta, a patto che sia però integrale e contorniata da verdure a scelta, optando per condimenti leggeri e non troppo grassi. Per colazione è ammesso uno yogurt magro insieme a dell’avena e del tè verde che depura.

Dieta Meta di Noemi: benefici

Il regime seguito dalla nota cantante, oltre a permetterle di dimagrire e perdere chili superfluo, l’ha aiutata anche a mantenere e ad avere consapevolezza della sua alimentazione. Infatti, la dieta Meta seguita da Noemi permette di cambiare il proprio approccio al cibo in modo da avere un alimentazione consapevole.

Più che un programma dimagrante, si tratta di un metodo che permette di avere un approccio emozionale e in educazione di questo tipo per cambiare il proprio rapporto con il cibo. Un metodo, un protocollo che non solo permette di cambiare la propria immagine, ma anche di avere una nuova percezione di se stessi per un completo benessere psicofisico.

Un protocollo creato ideato da un team di professionisti, con a capo la nutrizionista Monica Germani che ha seguito la nota cantante, aiutandola a cambiare l’immagine e percezione di se stessa e del proprio corpo. L’obiettivo è quello di riuscire a contemplare diverse forme di bellezza, compresa la bellezza curvy in modo da creare un’armonia che sia interiore ed esteriore.

Un vero e proprio percorso che si accompagna sia uno stile di vita sano, caratterizzato da un’alimentazione varia, ma anche da tanta attività fisica come l’allenamento Tabata che ha permesso a Noemi di sfoggiare il suo fisico.

Dieta Meta di Noemi: integratore

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.