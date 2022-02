Dieta Meta di Noemi: i benefici e come seguirla

La dieta Meta, il metodo seguito da Noemi, è stato molto efficace per lei, dal momento che, con l'allenamento e l'alimentazione adatta, ha perso 15 kg.

Noemi sa molto bene quanto sia importante sentirsi a proprio agio con sé stessi e per ottenere dei risultati, ha deciso di seguire una dieta. La cantante ha seguito la dieta Meta, un metodo alimentare grazie al quale ha perso diversi chili. Qui spieghiamo come si sviluppa e i passaggi per seguirla e ottenere il fisico della cantante.

Dieta Meta di Noemi

Al festival di Sanremo che si sta tenendo in questi giorni, Noemi, cantante in gara, sfoggia un fisico longilineo e asciutto. Il merito di questa sua ottima forma fisica è sicuramente la dieta Meta che ha cominciato a seguire grazie ai consigli di un esperto del settore che ha deciso di modificare le sue abitudini alimentari affinché potesse migliorare il suo aspetto, come è successo.

Il termine Meta è l’acronimo di Medical Education Transform Action, ovvero un programma e metodo di dimagrimento e rieducazione al cibo per un approccio migliore nei confronti dell’alimentazione e di conseguenza del proprio aspetto. Grazie a questo regime o metodo, la cantante ha perso 15 kg.

Un regime alimentare che prevede, come nel caso di Noemi, il consumo di 1200 calorie al giorno. Si tratta di un programma non particolarmente rigido o eccessivamente drastico, ma molto salutare e sano e che tutti possono seguire per essere in forma. La dieta Meta prevede il consumo di alimenti come la pasta, a patto che sia integrale, condita con delle verdure a scelta.

Nella dieta Meta non manca il tè verde, da consumare almeno una tazza al giorno e che è anche l’ingrediente di un integratore alimentare quale Aloe Vera Slim. Un regime nel quale Noemi consuma alimenti sani e leggere senza troppi stravizi o eccessi a tavola.

Dieta Meta di Noemi: benefici

La dieta Meta che ha seguito Noemi e le ha permesso di apparire in forma splendida, come dimostra le foto che pubblica o la sua esibizione al Festival di Sanremo, è un metodo educativo di approccio al cibo che apporta una serie di benefici. L’obiettivo che si prefigge questo metodo è cercare di educare il soggetto ad avere un approccio più sano con il cibo.

Non è soltanto un regime alimentare utile a dimagrire e perdere peso, ma un vero e proprio percorso di accettazione del proprio corpo per un equilibrio psicofisico che riguarda, non solo il fisico, ma anche la mente in modo che ci sia armonia tra questi due aspetti. Un approccio che riguarda, non solo l’alimentazione, ma anche la fase delle emozioni, il movimento e la salute.

La dieta Meta è stata ideata grazie a un team di esperti e professionisti del settore che hanno come obiettivo quello di rieducare a un atteggiamento positivo nei confronti del proprio corpo e di sé stessi in modo da avere una percezione migliore della propria immagine come sta succedendo a Noemi che è molto serena.

Un metodo che prevede un regime e un menù diverso per ogni singolo soggetto per un atteggiamento più positivo e propositivo nei confronti della vita, in generale, per un benessere che sia esteriore, ma anche interiore.

Dieta Meta di Noemi: integratore

Per ottenere maggiori benefici dalla dieta si può aggiungere un integratore che ha tra gli ingredienti principali, proprio il tè verde che la cantante consuma a colazione. L’integratore molto apprezzato da esperti e consumatori è Aloe Vera Slim, di origine italiana e molto efficace in un regime ipocalorico.

Un integratore in vendita in compresse che aiuta a dimagrire liberandosi dai grassi e calorie in eccesso, dalle scorie e depura l’organismo grazie alle proprietà detox. Se usato in modo costante, permette di sciogliere i grassi e limitare il senso di fame in modo da saziarsi evitando così di eccedere durante i pasti della giornata.

Funziona proprio perché ha all’interno dei principi attivi naturali che non causano effetti collaterali o controindicazioni, quali l’aloe vera, appunto, una pianta che migliora la digestione, regola la funzionalità dell’intestino e il tè verde, un buon brucia grassi naturale che stimola il metabolismo permettendo di raggiungere la forma in modo rapido.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse dopo i pasti con un po’ d’acqua sono assolutamente sufficienti per riuscire ad attaccare i cumuli di adipe evitando che si formino di nuovo.

L’unico modo per poter ordinare Aloe Vera Slim è tramite il sito ufficiale del prodotto, considerando che non è disponibile nei negozi o e-commerce. In questo momento, compilando il modulo con i dati, si attiva una promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento si effettua a scelta con queste modalità: Paypal, la carta di credito o anche i contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.