Dieta per l’autunno: 5 consigli su come perdere peso dopo l’estate

La dieta per il periodo autunnale si basa su alimenti tipici come la zucca, i cavolfiori, broccoli che aiutano a perdere i chili accumulati dalle ferie.

Con l’arrivo della stagione autunnale e con le temperature che vanno ad abbassarsi pian piano, è bene cominciare a cambiare le proprie abitudini a tavola. Per riprendersi dai bagordi estivi, la dieta per l’autunno, con i prodotti di stagione, aiuta a perdere peso ed essere in forma per affrontare i mesi che stanno per giungere.

Dieta per l’autunno

Con l’approssimarsi della stagione autunnale, bisogna cercare di alimentarsi diversamente cambiando le proprie abitudini a tavola. La dieta per l’autunno è l’ideale perché punta sui cibi tipici del periodo aiutando a perdere peso subito dopo le vacanze e ad affrontare i mesi a seguire, cercando anche di combattere i malanni di stagione.

In questa stagione bisogna fare il pieno di energie e benessere per recuperare le forze in vista dei mesi autunnali. Il benessere, come ben si sa, passa attraverso l’alimentazione e la stagione autunnale porta sulle tavole tantissimi cibi da consumare che fanno bene e aiutano a dimagrire. L’alimentazione deve essere adeguata al cambio di stagione e ai mutamenti del periodo.

Seguire una dieta in vista dell’autunno significa dare al corpo il giusto equilibrio e benessere per affrontare i mesi invernali in maniera, non solo più tranquilla, ma anche salutare e sana. Un regime ideale per eliminare i chili accumulati dagli stravizi estivi liberando così le tossine e le scorie in eccesso.

Si garantisce così una forma più energica e anche un benessere che sia completo e duraturo. Una dieta equilibrata ricca di alimenti di stagione che siano nutritivi e che aiutino il corpo a mantenersi nella forma migliore possibile. Un regime per l’autunno migliora la digestione e favorisce anche la flora intestinale.

Dieta per l’autunno: 5 migliori consigli

Per riuscire a perdere peso dopo le vacanze, conviene approfittare del periodo autunnale. In questa stagione sono tantissimi gli alimenti di stagione utili a disintossicarsi e depurare l’organismo dalle leccornie del periodo estivo. Qui forniamo 5 consigli utili per la dieta per l’autunno ricca di tanti prodotti da consumare:

Le zuppe e le minestre sono l’ideale per perdere peso, oltre a soddisfare il palato. Tantissimi i piatti e gli alimenti da consumare in questo periodo: dalla zucca che ha proprietà depurative sino ai funghi che stimolano la diuresi e sono ottimi nel risotto Consigliabile poi mangiare alimenti ricchi di fibre che saziano e aiutano a regolare l’intestino. Quindi, ottimi, a parte la frutta e la verdura, anche i cereali come l’avena oppure le lenticchie e i piselli Un buon proposito potrebbe essere quello di iscriversi in palestra o fare una corsa al parco almeno due o tre volte a settimana per tenersi in allenamento, dimagrire e quindi perdere peso nei punti maggiormente critici Le erbe aromatiche, oltre ad avere un buon profumo, portano in tavola un tocco di sapore in più. Il timo, il rosmarino e la maggiorana sono ottimi per insaporire i piatti e sono indicate anche per infusi Durante l’autunno si ha voglia di cibi diversi, quindi una insalata a base di alimenti autunnali come verze e cavoli è perfetta da aggiungere alla dieta.

