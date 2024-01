Dieta Zona: il metodo indicato per dimagrire

Alcuni regimi alimentari aiutano, non solo a perdere i chili e le calorie in eccesso, ma anche a stare bene dal punto di vista del benessere. Tra i regimi maggiormente consigliati e seguiti per i suoi benefici, vi è la dieta Zona che si basa su una serie di regole per poter funzionare. Vediamo quali sono e cosa mangiare per ottenere risultati utili.

Dieta Zona

Considerata, quasi al pari della dieta mediterranea, uno dei regimi e programmi alimentari dimagranti maggiormente seguiti. Inoltre, proprio come lo stile di vita mediterraneo, la dieta Zona ha ottenuto il parere favorevole dei massimi esperti del settore che la consigliano per dimagrire e perdere peso in modo intelligente e sano.

Un tipo di regime e programma alimentare che nasce intorno alla metà degli anni Novanta, per la precisione nel 1995, grazie a Barry Sears, di professione biochimico di origine americana. A tal proposito, è uscito anche un libro dal titolo The Zone che in Italia è stata tradotto con “Come raggiungere la zona”.

L’obiettivo di Sears, l’esperto e colui che ha dato il via alla dieta Zona non era quello di inventare un metodo alimentare, quanto cercare di controllare lo stato di salute soprattutto di coloro che hanno problemi di cuore. A tal proposito, ha scoperto che, per dimagrire, è fondamentale limitare il consumo di grassi da introdurre nel proprio organismo.

A suo dire, poi i grassi si possono suddividere in buoni e cattivi. Assumendo maggiori grassi buoni si hanno maggiori difficoltà di dimagrire, ma anche al tempo stesso migliorare il proprio benessere psicofisico sotto tantissimi punti di vista. per esempio, è possibile introdurre gli omega 3 presenti nell’olio di fegato di merluzzo, ma bisogna fare attenzione agli omega 6.

Dieta Zona: come funziona

Un regime come la dieta Zona prevede infatti un’alimentazione che sia corretta, sana ed equilibrata a base di certi cibi da consumare nel proprio programma dietetico. Non possono quindi mancare alimenti ricchi di Omega 3 come il pesce e anche gli integratori, mentre deve essere carente di Omega 6 presente nei cereali, carni rosse e tuorlo dell’uovo.

In un regime del genere le proteine sono ammesse e consentite, ma solo per il 30% delle calorie. Ci sono una serie di alimenti che è bene consumare come: verdura e frutta che hanno molti più carboidrati rispetto appunto alle proteine. Sono ammessi la carne bianca, il pesce, i formaggi magri, ma anche le uova proprio perché ricche di proteine.

Nella dieta Zona, come si diceva, è consentito l’uso dei grassi che devono essere monoinsaturi, quindi olio Evo, ma anche frutta secca come mandorle e noci, insieme all’avocado. Bisogna invece limitare tutti gli altri, quindi zuccheri, carboidrati complessi,grassi saturi e polinsaturi insieme ovviamente all’Omega 6.

Oltre agli alimenti da consumare, ci sono poi una serie di regole. SOno ammessi cinque pasti, compreso i tre principali + i due spuntini e non deve mai passare più di 5 ore tra un pasto e l’altro. le proteine i carboidrati devono essere bilanciati nel modo corretto. La colazione va fatta entro un’ora dal risveglio. Non si può poi dimenticare l’attività fisica, compreso camminare ed esercizi con i pesi, oltre a una buona idratazione.

Dieta Zona: integratore

