Dieta Zona:proprietà e funzionamento

Nella dieta Zona gli alimenti, tripartiti, permettono di ottenere importanti benefici e risultati in termini di dimagrimento e non solo.

Ci sono regimi alimentari che, tramite i nutrienti che si assumono, riescono a ottenere notevoli benefici in chiunque decida di seguirli. Uno di questi programmi dimagranti è la dieta Zona che si differenzia da altri per una tripartizione degli alimenti da assumere. Scopriamo come fare a seguirla e i benefici che dona.

Dieta Zona

Un regime come la dieta Zona, un po’ di tempo fa, per la precisione quindici anni fa, ha raggiunto il suo apice, poi pian piano questo successo è andato diminuendo anche per via di altri regimi alimentari dimagranti. Oggi, nonostante il passare del tempo, continua a essere molto apprezzata e seguita anche per il modo in cui bisogna consumare i vari alimenti e le sue caratteristiche.

Oggi, secondo il parere degli esperti, molte cose sono cambiate riguardo questo programma alimentare dietetico. Oggi i carboidrati si possono assumere sia prima che dopo l’attività fisica che va a ridurre l’infiammazione.

Nella dieta Zona rispetto ad altre diete, il consumo delle proteine è nettamente maggiore rispetto ai carboidrati e, per questa ragione, potrebbe essere definita una dieta iperproteica. consumare i carboidrati soprattutto nel primo pasto della giornata, quindi a pranzo, sicuramente aiuta a introdurre maggiori proteine nell’arco della giornata.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura, si consiglia di consumarli in grande quantità soprattutto a pranzo e a cena. La frutta, vista come fonte molto ricca di carboidrati, è ottima da consumare sia come spuntino, ma anche durante i pasti principali del pranzo e della cena. Le mele, le albicocche, i legumi sono alimenti principali, mentre è bene ridurre il consumo di farine bianche come pane, pasta.

Dieta Zona: benefici

Seguire un regime dimagrante come la dieta Zona significa andare incontro a una serie di effetti positivi che questo programma alimentare è in grado di dare. Prima di tutto, il consumo di determinati alimenti, citati poc’anzi, permette di ridurre lo stato infiammatorio, ma anche controllare i livelli di glicemia.

Dal punto di vista fisico, è un tipo di programma consigliato a chi pratica attività fisica, dal momento che va a migliorare le proprie performance. Aumenta i livelli di energia dal momento che usa i grassi immagazzinati nel tessuto adiposo come fonte di energia dando quel dispendio energetico di cui si ha bisogno.

Seguire la dieta Zona permette poi di ridurre gli attacchi di fame riuscendo così a perdere peso e dimagrire rapidamente. Per ottenere tali benefici è fondamentale seguire determinate regole. Un tipo di regime che consente di consumare nutrienti così tripartiti: 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi. non bisogna mai trascorrere più di 4-5 ore tra un pasto e l’altro mentre gli spuntini sono a distanza di 3 ore.

Un regime ricco poi di Omega 3, quindi di grassi. Si consiglia poi anche di aggiungere dell’attività fisica in maniera moderata e regolare. Un regime del genere permette poi di aumentare la longevità in modo da essere longevi e vivere più a lungo.

Dieta Zona: formula dimagrante

Un regime alimentare come la dieta Zona necessita anche di un buon integratore dimagrante che aiuta a ottenere benefici e risultati se associato a un programma alimentare e a una buona attività fisica. Un integratore quale Spirulina Ultra è la formula migliore da usare. In vendita in compresse, italiano, di origine naturale.

Un integratore di origine italiana apprezzato dai consumatori e dai nutrizionisti, ma anche dal Ministero della Salute che lo ritiene efficace. Se assunto regolarmente permette di bruciare le calorie a riposo, ma anche attivare nel giusto modo il metabolismo che fa dimagrire rapidamente e al tempo stesso sazia, oltre a detossinare l’organismo.

Una formula naturale a base di elementi che sono privi del tutto di effetti collaterali e controindicazioni. Si compone di ingredienti come l‘alga spirulina, che dà il nome al prodotto, che blocca le cellule adipose e la gymnema che riduce la fame, attivando il metabolismo di lipidi e di carboidrati.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

I nutrizionisti sono concordi nell’affermare che sono sufficienti fino a due compresse giornaliere poco prima dei pasti con dell’acqua.

Questa formula è reperibile, per la sua esclusività e originalità, soltanto sul sito ufficiale del prodotto evitando gli e-commerce e negozi fisici. Cliccando sulla pagina dell’integratore e compilando il modulo si approfitta di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal e carta di credito, ma anche contanti al corriere direttamente alla consegna.

