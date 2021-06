Digby, il cane che ha salvato una donna che minacciava il suicidio dal ponte dell’autostrada

Il cane Digby, un Labradoodle australiano di tre anni, è diventato un eroe dopo aver salvato una donna che minacciava di togliersi la vita.

Il cane Digby lavora per i Vigili del Fuoco

Il cane Digby lavora con la Devon & Somerset Fire & Rescue Service.

Il Labradoodle viene utilizzato come cane da terapia e aiuta le squadre che hanno subito dei traumi durante le loro sessioni di psicoterapia. I Labradoodle sono infatti un incrocio tra Labrador e barboncini e sono considerati cani dal carattere equilibrato, divertente e giocoso. Il nome dell’addestratore di Digby è Matt Goodman.

Il cane Digby ha salvato una giovane donna che voleva togliersi la vita

Martedì 15 giugno 2021 una giovane donna ha oltrepassato la ringhiera di sicurezza del ponte sopra l’autostrada M5 vicino a Exeter, capoluogo della contea inglese del Devon, minacciando di suicidarsi.

Sul luogo sono accorsi i servizi di emergenza, che hanno cercato, senza successo, di farle cambiare idea.

La situazione stava diventando sempre più preoccupante, quando fortunatamente a uno dei soccoritori è venuta l’idea di portare con sé Digby. “Quando Digby è arrivato, la giovane donna ha immediatamente girato la testa per guardarlo e ha sorriso“, ha raccontato un portavoce della Devon & Somerset Fire & Rescue Service. “Così è iniziata una conversazione su Digby e il suo ruolo nei Vigili del Fuoco.

A quel punto le abbiamo detto che se voleva conoscerlo doveva abbandonare la ringhiera… E con grande gioia siamo lieti di far sapere che l’ha fatto”.

Il cane Digby è diventato una star su Twitter

In seguito all’accaduto, il cane Digby è diventato una star su Twitter. Il post in cui la Devon & Somerset Fire & Rescue Service ha annunciato il salvataggio della donna ha infatti ottenuto più di 82.000 like. “Lui è Digby. Oggi ha fatto una cosa meravigliosa e ci ha aiutati a salvare una giovane donna che stava pensando di togliersi la vita su un ponte sopra la M5, vicino ad Exeter”, hanno scritto i Vigili del Fuoco sul loro profilo ufficiale. Digby è inoltre apparso, in compagnia di Matt Goodman, sulla BBC.

