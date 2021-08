Diletta Leotta e le donne “lampadario” al party di compleanno: è polemica

Diletta Leotta è stata travolta da una bufera via social per le donne "trasformate in paralume" al party del suo 30esimo compleanno.

Diletta Leotta è stata travolta da un’ondata di polemiche per la festa del suo 30esimo compleanno a cui sarebbero state presenti alcune donne “trasformate” in lampadario: le ragazze infatti hanno un paralume sulla testa.

Diletta Leotta: le polemiche sul compleanno

Alla presenza dei familiari più intimi e di alcuni amici vip, Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno in Sicilia. Le foto del party esclusivo hanno fatto il giro dei social e hanno scatenato le polemiche del popolo del web: a bordo piscina infatti – nella villa esclusiva in cui è stato organizzato il party – erano presenti alcune donne con dei copricapo a forma di paralume.

Sui social in tanti hanno bollato la vicenda come “sessista” e “degradante”:“Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro gli ha fatto eco scrivendo.

“Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”, e ancora: “Magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate “donne-lampadario” alla tua festa”. Diletta Leotta per il momento non ha replicato alle polemiche, ma sui social la questione ha scatenato una vera e propria bufera.

Diletta Leotta: il compleanno

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno in Sicilia. Al party erano presenti molti amici vip della conduttrice, mentre il grande assente è stato il suo fidanzato Can Yaman, su cui da settimane circolano voci insistenti riguardo una presunta crisi tra i due. Per il momento Diletta Leotta non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in Sicilia continua a godersi le vacanze estive insieme ai familiari e agli amici di sempre.

Diletta Leotta e Can Yaman

La conduttrice e il famoso attore turco sono usciti allo scoperto all’inizio dell’anno e a seguire i due hanno smentito le voci riguardanti la loro liaison, che secondo qualcuno sarebbe stata “architettata a regola d’arte” unicamente per far loro ottenere visibilità. I due avevano annunciato anche che presto si sarebbero sposati e nei mesi scorsi Diletta Leotta si è recata in Turchia per conoscere i genitori di Yaman.