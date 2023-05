Diljà: la cantante islandese all'Eurovision 2023 con il brano Power

Diljà, il cu vero nome è Diljá Pétursdóttir, è una cantante islandese di 21 anni. Rappresenterà il suo paese all’Eurovision Song Contest con il brano Power. Diljà si fece conoscere in nel 2015 partecipando al talent show Island Got Talent. Come informa Wikipedia, nel 2020 si traferì a Copenaghen lavorando come fisioterapista e, al contempo, continuando ad esercitarsi col canto.

Diljà è stata scelta come rappresentante islandese all’Eurovision 2023 vincendo l’annuale Söngvakeppnin, un festival canoro che va in onda sulla tv islandese dal lontano 1986. Da sempre, il vincitore del festival (corrispettivo del nostro Sanremo) è destinato a partecipare all’Eurovision. Quella di Liverpool sarà un’esperienza importantissima per la giovanissima cantante, che ha ancora un’intera vita artistica e professionale davanti.

Eurovision 2023: il trionfo di Diljà al Söngvakeppnin

Da Eurovisionin.com si legge come alla super-finale dell’edizione 2023 del Söngvakeppnin, oltre a Diljà, era passata anche la band dei Langi Seli og Skuggarnir, ma alla fine il televoto ha scelto la 21enne, che avrà l’onore (e l’onere) di rappresentare l’Islanda all’Eurovision 2023, cercando di aggiudicarsi il microfono di cristallo.

Gli altri brani della cantante

Diljà può vantare un discreto repertorio musicale. Oltre a Power, altri brani da lei cantati sono Lifandi innì mér, Crazy, Shadows e Hallelujah. Riuscirà la sua voce a incantare il palco dell’Eurovision 2023?