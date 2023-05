Victor Vernicos: chi è il cantante che gareggerà per la Grecia all'Eurovision 2023

Il suo brano per il palco di Liverpool è “What They Say” ed all'Eurovision 2023 Victor Vernicos è da tenere d'occhio

Sembra quasi che non possa essere un caso che sia nato ad Atene, luogo di cultura da sempre e non è un caso che sia il “ragazzino” del palco di Liverpool: Victor Vernicos è un talento, ecco chi è il cantante che gareggia per la Grecia all’Eurovision 2023. Con i suoi 16 anni è l’artista più giovane della kermesse che suona da quando ne aveva solo 4. Victor Vernicos Jørgensen è nato nel 2006 ed a soli 16 anni si esibisce sul palco dell’Arena di Liverpool. Il suo brano in lizza si intitola “What They Say”.

Victor Vernicos all’Eurovsion 2023

Dai media si apprende che lo ha scritto e prodotto da solo. E non è una cosa da lasciare stupiti a contare il battage di Victor: innanzitutto i suoi genitori sono due musicisti. Il padre è danese e suona la tromba e la madre è una affermata pianista greca. Victor ha esordito nel mondo della musica da bambino, cominciando a prendere lezioni di pianoforte a soli 4 anni. Poi ha continuato come “enfant prodige”: a 8 anni ha studiato canto e a 10 anni chitarra.

La sua prima canzone composta ad 11 anni

Arrivato ad 11 anni poi ha composto la sua prima canzone e si è dato a produrre e a scrivere da solo i pezzi fino al 2021, quando aveva solo 15 anni. L’emittente greca Ert ha selezionato Victor Vernicos per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest 2023 a fine gennaio 2023. E il ragazzo ha già un repertorio di tutto rispetto: tra i suoi brani di successo figurano Apart, del 2020, Fake Club e Hope It’s Heaven, diffusi nel 2021, poi Youthful Eyes, Out of This World e Brutally Honest with You del 2022.