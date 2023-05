Eurovision: il significato di 'Tattoo' di Loreen, in gara per la Svezia

La Svezia tira fuori l’artiglieria pesante all’Eurovision Song Contest 2023. Il Paese scandinavo presenta la vincitrice dell’edizione 2012 Loreen. Idolo in patria e non solo, punta a rivincere il carrozzone con ‘Tattoo‘, e per i bookmakers ci riuscirà.

La Svezia è la favorita della vigilia dell’Eurovision 2023: in gara c’è l’ex vincitrice Loreen con ‘Tattoo’

Lo scorso anno la Svezia ha collezionato un ottimo quarto posto con Cornelia Jakobs e la sua ‘Hold me closer‘. Si è trattato dell’ennesimo risultato in alta classifica per uno dei Paesi più forti al festival europeo: forti di 6 vittorie, non vedono l’ora di ottenere anche la settima, che permetterebbe loro di raggiungere l’Irlanda al vertice dell’albo d’oro dell’Eurovision.

Per ottenere la possibilità di rappresentare la Svezia all’Eurovision, Loreen è passata per il concorso nazionale Melodifestivalen, in cui ha trionfato proprio con ‘Tattoo‘. I bookmakers l’hanno subito lanciata in vetta, grazie anche ad una performance che con ogni probabilità catturerà l’attenzione del pubblico.

Il brano, una ballata pop mid tempo in cui il tema principale è l’amore, l’artista canta un amore finito ma che rimane attaccato addosso proprio come un tatuaggio, e che quindi troverà sempre il modo di rinascere o comunque di ritornare nella memoria di chi l’ha vissuto.