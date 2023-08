"Dimagrisci tr**a": ex corteggiatrice di Uomini e Donne riceve pesanti insulti sui social

“Devi dimagrire”, “Sei ingrassata” … sono queste le accuse che gli utenti sui social hanno mosso a Chiara Geme (nota anche come Chiara Rabbi), ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne. La giovane, sempre secondo tali accuse, non avrebbe più il fisico per indossare determinati abiti. I commenti di insulto sono stati tantissimi, ma Chiara Geme non ci è stata e ha replicato attraverso le storie di Instagram.

Insulti pesanti ad ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Dimagrisci”

Chiara Rabbi ha raccontato sui social di aver ricevuto diversi commenti particolarmente pesanti e di essere stata vittima di Bodyshaming. Questi commenti pur nella loro negatività non hanno mosso l’orgoglio dell’ex corteggiatrice, tanto da aver dichiarato di amare il suo fisico oltre che le sue “curve a differenza di soli pochi mesi fa che passavo le giornate a pesarmi, questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento!”.

L’appello di Chiara Rabbi: “Come si ferma tutto ciò?”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha proseguito parlando di come ha vissuto i continui attacchi dei social: “La cosa terrificante è per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di “dimagrisci tro*a” e per quanto io mi esponga anche con il mio legale tutto ciò rimane sempre impunito. È violenza tutto questo e va fermata!”. Da qui la riflessione finale: “Come si ferma o si punisce tutto ciò? Invece di pensare alle minchiate e dare taxi gratis a chi decide volontariamente di ubriacarsi e ributtare al vento milioni di fondi insensati è possibile che nessuno pensi alle cose serie? Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni.”