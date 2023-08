Roberta Di Padua torna col pancione in spiaggia e vuole candidarsi in politica

Roberta di Padua torna virale col pancione in spiaggia. Ma è di nuovo incinta? Niente affatto, si tratta di una bellissima foto amarcord che cattura ancora oggi l’attenzione dei numerosi follower sempre attenti alle epopee della dama di Uomini e Donne.

Il decennale di Roberta di Padua col pancione in spiaggia

Il pancione d’estate non è un groppone facile da sopportare, soprattutto nei giorni del solleone. Roberta di Padua, ex protagonista di Uomini e Donne, è riuscita a rendere emozionante una condizione che provano molte donne in dolce attesa. Dolce e faticosa attesa, soprattutto d’estate.

Quando la rediviva dama si è tornata virale col pancione in spiaggia l’abbiamo rivista in bichini e in forma smagliante, lo sguardo rivolto verso il bebè in grembo, sullo sfondo una distesa di mare con tempesta tropicale in arrivo. Un’immagine sbiadita dal fascino del tempo che è passato. Infatti la foto non è attuale, ma risale a un decennio fa, agli anni ruggenti e furoreggianti da corteggiatrice a Uomini e Donne.

Che fine ha fatto Roberta di Padua

La nuova vita di Roberta non l’ha allontanata dai fari del gossip. È di qualche giorno fa il velenoso botta e risposta tra lei e Nicole Santinelli. “Roberta vale zero, come quello che dice”, ha replicato la ex tronista reduce dalla rottura con Carlo Alberto Mancini. Roberta aveva commentato la fine di questo incantesimo con un laconico “fanno sorridere”.

Roberta di Padua pronta a scendere in politica con Forza Italia

Ma Roberta, che per l’acerrima nemica varrebbe zero, che fine ha fatto? Si è definita un “pitbull”, pronta a scendere in politica. In effetti poco ci manca, visto che lavora da 13 anni come assistente personale di un ex consigliere della regione Lazio in quota Forza Italia. “Lavoro con personalità di grande spessore. Nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio cittadino”, fa sapere la dama del trono over.

“Sono molto esigente, mi chiamano pitbull. Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro”.

Chi è il politico vicino a Roberta di Padua

Roberta di Padua sembra essere entrata nelle grazie del misterioso politico. Ma come ha fatto? “Ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto”, rispondeva ai curiosi e alle malelingue.

Per la cronaca il politico in questione è Mario Abbruzzese, ex presidente del consiglio regionale del Lazio, al centro di polemiche per una legge elettorale regionale che porta la sua firma, oggi non più in Consiglio.

Le indiscrezioni sulla sua possibile discesa in campo giungono a pochi mesi dalle elezioni europee del 2024. Pier Silvio permettendo..