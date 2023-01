Viveva in paese lavorava in Comune dal 1993 all’ufficio Servizi alla Persona: dipendente comunale muore soffocata da un boccone di carne

Tragedia in Lombardia, dove una dipendente comunale muore soffocata da un boccone.

La 59enne Laura Sossi è spirata mentre faceva pausa pranzo con i colleghi a Settimo Milanese ed è morta soffocata da un boccone di cibo sotto gli occhi delle colleghe. Colleghe il cui pronto aiuto si è rivelato inutile, purtroppo. La vittima dell’incidente era una dipendente comunale di Settimo Milanese è morta intorno alle 12.30 mentre faceva la pausa pranzo negli uffici del municipio.

Dipendente muore soffocata da un boccone

Il Giorno spiega che “un boccone di carne le è andato per traverso.

La donna ha tentato di liberarsene, ma non ci è riuscita”. La prima ad intervenire è stata una collega, ma Laura” già non respirava”. A quel punto gli altri presenti hanno allertato la centrale operativa del 118, tutto questo mentre un’infermiera che era in fila allo sportello dell’Anagrafe “ha provato a praticare la manovra per disostruire le vie respiratorie”.

L’arrivo dei soccorritori e la morte

Nulla da fare e l’epilogo è stato tragico: ambulanza ed automedica sono giunte sul posto ed i soccorritori sono riusciti a liberare le vie respiratorie, ma Laura era già in arresto cardiocircolatorio ed è spirata.

La vittima, conosciuta e molto stimata, viveva in paese lavorava in Comune dal 1993 all’ufficio Servizi alla Persona. La povera Laura lascia il marito e tre figlie e l’amministrazione comunale ha espresso cordoglio in attesa delle esequie.