Un attacco ha scosso la capitale cinese questa mattina, quando un diplomatico israeliano è stato accoltellato. La pronta reazione della polizia ha portato all’arresto del presunto aggressore: un uomo straniero di circa 53 anni di cui non è stata confermata la nazionalità.

Aggressione fuori dall’ambasciata

Il diplomatico israeliano, vittima di questa aggressione, è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Le notizie successive riportano che, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Questo offre un certo sollievo e conforto a tutti coloro che erano preoccupati per la sua incolumità. L’aggressione è avvenuta fuori dall’ambasciata israeliana, e al momento non è chiara la motivazione dell’attacco. Non è possibile determinare se l’aggressione sia direttamente legata al conflitto tra Israele e Hamas.

Video sui social mostra l’attacco

Il video che circola sui social media sembra mostrare l’aggressione, con il diplomatico israeliano colpito più volte con un coltello. L’evento si è verificato in una zona nord-orientale di Pechino, vicino alle ambasciate di Stati Uniti, Francia e Giappone. Nonostante l’incidente, sembra che non siano state adottate misure straordinarie per rafforzare la sicurezza nelle ambasciate della zona, che sono normalmente operative.

Preoccupazioni negli ambienti diplomatici

L’aggressione ha scatenato una reazione di preoccupazione nella comunità diplomatica israeliana a Pechino. L’ambasciatore americano in Cina, Nicholas Burns, ha espresso solidarietà, affermando: “Siamo scioccati dall’attacco di oggi contro un diplomatico israeliano a Pechino. Ho parlato con l’ambasciatrice israeliana in Cina, Irit Ben-Abba, e ho offerto il nostro pieno sostegno all’ambasciata israeliana e alla comunità israeliana in Cina.” Mentre le indagini sulle ragioni che hanno portato a questo attacco proseguono, è fondamentale assicurare la sicurezza e il benessere dei diplomatici e delle comunità straniere presenti in Cina. Gli sforzi per garantire che simili incidenti non si ripetano sono una priorità per tutte le parti coinvolte.