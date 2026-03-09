Un violento schianto ha coinvolto un tir, tre auto e un furgone tra la A52 e la SS36 in direzione Milano, causando sette feriti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di lunedì 9 marzo e sul posto sono intervenuti immediatamente soccorsi e vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e assistere i feriti.

Drammatico incidente in tangenziale nord: soccorsi, sicurezza e gestione del traffico

Come riportato da Monza Today, sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e diverse squadre dei Vigili del Fuoco: due autopompe provenienti da Monza e dal distaccamento di Sesto San Giovanni, l’autoscala di Lissone e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) del Comando di Milano, incaricato di controllare il serbatoio a GNL del tir.

L’area è stata parzialmente chiusa per permettere le operazioni di soccorso, causando code e rallentamenti in direzione sud. Anas ha collaborato per mettere in sicurezza la carreggiata e agevolare la rimozione dei mezzi incidentati, mentre la Polizia Stradale ha coordinato la viabilità e sta completando i rilievi per chiarire la sequenza dello schianto.

Disastro stradale in tangenziale nord: schianto tra tir, detriti ovunque e feriti

Poco dopo le 15, il violento tamponamento ha interessato cinque veicoli tra la A52 e la Strada Statale 36, in direzione Milano, subito dopo il tunnel di Monza. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un tir alimentato a GNL, tre automobili e un furgone.

Lo schianto ha provocato un forte boato e immediatamente si sono attivate le sirene dei soccorsi. Stando a quanto riportato dalla testata locale, tra i feriti ci sarebbero due donne di 44 e 55 anni e cinque uomini di 38, 52, 57, 60 e 86 anni; tutti sarebbero stati trasportati in codice verde e giallo rispettivamente agli ospedali San Raffaele e di Cinisello Balsamo. La Polizia Stradale è ora impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.