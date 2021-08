Disfunzione erettile: come curarla con la dieta mediterranea

La disfunzione erettile è un disturbo che colpisce gli uomini che si può trattare con gli alimenti tipici della dieta mediterranea e i suoi benefici.

La disfunzione erettile è un disturbo che affligge il sesso maschile, i quali fanno anche fatica a parlarne con gli amici per vergogna. Per trattarla e cercare di prevenirla, sono diverse le soluzioni, ma la migliore è la dieta mediterranea che sembra possa aiutare a contrastarla. Vediamo cosa bisogna fare per attenuare questo problema e come supportarla nel modo giusto.

Disfunzione erettile e dieta

Con questo termine si fa riferimento a un disturbo che interessa le piccole arterie che non riescono più a dilatarsi nel modo giusto e aumentare il flusso. Un basso livello di testosterone porta a sviluppare la disfunzione erettile, un disturbo molto comune nel sesso maschile i quali non riescono a fornire alla partner le brillanti prestazioni sessuali sotto le lenzuola.

Per contrastare questo disturbo e garantire ottime performance in camera da letto, la dieta mediterranea molto apprezzata e rinomata, proprio per le sue proprietà e benefici, può sicuramente aiutare. Più che un regime alimentare, è considerato uno stile di vita che apporta numerosi benefici e miglioramenti nel trattamento della disfunzione erettile.

Consumare cibi appartenenti alla piramide alimentare su cui si basa la dieta mediterranea aiuta a stare bene e contrastare il problema della disfunzione erettile quando si è in camera da letto. Il modello dietetico mediterraneo tende a prevalere il consumo di frutta e verdura, cereali integrali e olio d’oliva. Bisogna limitare i latticini cercando di abolire o ridurre la carne rossa.

La dieta mediterranea è un regime dei paesi del Mediterraneo che ha ottenuto numerosi prestigi e risultati, al punto che per le sue virtù è considerata Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Proprio per questa ragione, oltre a combattere le patologie legate all’apparato cardiocircolatorio e anche all’Alzheimer, sembra che sia molto efficace per il trattamento della disfunzione erettile.

Disfunzione erettile e dieta: benefici

La dieta mediterranea sembra apportare i giusti miglioramenti e benefici per un disturbo quale la disfunzione erettile. Sono i risultati a cui si è giunti in seguito a uno studio condotto da esperti del settore al Congresso ESC 2021 della European Society of Cardiology. In base a questo studio condotto su un campione di circa 250 soggetti maschili, sono emerse delle ottime risposte.

Si è verificato che gli uomini che soffrono di ipertensione tendono ad aumentare le probabilità di andare incontro a una disfunzione erettile rispetto a coloro che hanno una pressione sanguigna normale. Seguire la dieta mediterranea e quindi consumare gli alimenti tipici permette di abbassare il livello di pressione sanguigna prevenendo sia gli infarti che gli ictus.

Sembra che consumare determinati alimenti tipici della dieta mediterranea porti a migliorare le proprie prestazioni sessuali dal momento che vi è un nesso tra le abitudini alimentari e la forma fisica. Questo binomio porta a dei miglioramenti nei livelli di testosterone, nel flusso sanguigno e di conseguenza a una minore rigidità arteriosa.

In base all’esperto, ovvero il dr. Athanasios Angelis dell’Università di Atene, la dieta mediterranea consente un miglioramento della forma fisica e quindi delle performance a livello sessuale. Aumenta la capacità dei vasi sanguigni, limitando i livelli di testosterone che tendono a verificarsi negli uomini di mezza età. Mantiene diversi parametri di salute e di miglioramento di qualità della vita.

